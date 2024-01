Sete maneiras principais de corrigir o código de erro 3 do Spotify [Working]

O código de erro 3 do Spotify é um dos erros mais frequentemente encontrados entre os milhões de assinantes do Spotify. Existem, no entanto, certos casos em que este código de erro 3 do Spotify pode aparecer.

Este erro impede que os usuários façam login no aplicativo. É possível que esta tentativa de login seja feita através do aplicativo desktop ou do site. No entanto, existem algumas correções que temos para você resolver o código de erro 3 do Spotify. Portanto, vamos começar com elas.

Como corrigir o código de erro 3 do Spotify

Então, aqui estão algumas correções para ajudá-lo a resolver o código de erro 3 do Spotify:

Correção 1: redefina sua senha do Spotify

É uma das soluções alternativas mais populares e geralmente fornece uma solução rápida, como acontecia com muitos usuários antes; entretanto, você terá que alterar sua senha, então não a perca!

Devido ao fato de o erro poder aparecer no site ou no aplicativo de desktop, usar o cliente web Spotify é a melhor opção para solução de problemas. Sobre Site oficial do Spotifyclique Entrar no canto superior direito. Esqueceu sua senha”Na janela Digitar senha. Clique em Avançar depois de inserir seu endereço de e-mail do Spotify. Se você não consegue lembrar sua senha, clique no botão “”Na janela Digitar senha. Enviar botão. Em seguida, para recuperar sua senha”, digite o endereço de e-mail que você usa para fazer login no Spotify, preencha o captcha e clique no botãobotão. Para concluir o processo de redefinição de senha, você receberá um e-mail de confirmação em sua conta de e-mail. Por favor, verifique e siga as instruções. Para verificar se o problema foi resolvido, faça login usando sua nova senha e veja se foi resolvido.

Correção 2: certifique-se de inserir apenas o nome de usuário e não o endereço de e-mail completo

O código de erro 3 do Spotify foi relatado por alguns usuários que inseriram seus nomes de usuário incorretamente:

Não importa qual endereço de e-mail você usa para registrar seu nome de usuário; O Spotify não o aceita como nome de usuário válido.

Só é necessário inserir a parte ‘nome de usuário’, pois é isso que o Spotify usará para autenticação. Se você inserir seu nome de usuário e senha como estão e clicar nos botões apropriados, poderá ver se esse fato é tão suscetível quanto parece.

Também é improvável que o Spotify consiga distinguir entre um problema de nome de usuário e senha, por isso pode não encontrar a senha correta para uma conta já existente ou a senha errada para uma que já foi encontrada.

Correção 3: desinstale sua ferramenta VPN

Definitivamente, não é recomendado usar VPN ao usar o Spotify, especialmente porque o Spotify não está disponível em todos os lugares e redes VPN configuradas incorretamente também podem causar esse erro. Dependendo de qual VPN você usa, recomendamos que você desinstale o aplicativo, bem como qualquer driver que ainda possa estar lá.

Procure o Painel de controle na sua barra de pesquisa. Em seguida, abra-o no resultado da pesquisa. Visto por opção, selecione Categoria e depois clique Desinstalar um programa sob Programas e características. Usando oopção, selecionee depois cliquesob três pontos botão e aperte o Desinstalar botão. Depois de inspecionar toda a lista de aplicativos instalados, procure a ferramenta VPN e clique nela. Então, acerte obotão e aperte obotão. Para desinstalar o seu computador, siga as instruções na tela. Quando solicitada a confirmação, confirme sua escolha. Depois disso, no File Explorer, procure-o e exclua tudo sobre o programa que você acabou de desinstalar. Se você fez alterações em seu computador, reinicie-o para que tenham efeito.

É possível que o driver do programa permaneça no seu computador após desinstalá-lo e problemas ainda poderão ocorrer se você não desinstalá-lo usando o Gerenciador de Dispositivos. Aqui estão as instruções para fazer isso:

Abra o Gerenciador de Dispositivos usando a pesquisa do Windows. Adaptadores de rede opção e clique com o botão direito o Adaptador de rede dispositivo. Então, acerte o Desinstalar botão. Clique noopção edispositivo. Então, acerte obotão. Na caixa de diálogo Confirmar remoção do dispositivo, clique em OK para começar a desinstalar. Depois de concluir o processo de desinstalação, reinicie o computador para ver se ainda está vendo o código de erro 3 do Spotify.

Para atualizar o Spotify no seu dispositivo, siga estas etapas:

Abra o Spotify e Conecte-se. Configurações.” Vá para o canto superior esquerdo da tela e clique nas três linhas que dizem “.” Clique em “Conta” e então “Atualizar Spotify”Na página Configurações. Atualize o Spotify agora”Botão na página “Atualizar Spotify”. Basta clicar no botão “”Botão na página “Atualizar Spotify”. Se o Spotify detectar alguma atualização, ele solicitará que você a instale no “Atualizar Spotify” página. Quando você visita o “Atualizar Spotify”, todas as atualizações que estiverem esperando por você serão instaladas. Clique em “OK” assim que as atualizações forem instaladas. Levará algum tempo para o Spotify reiniciar após a instalação das atualizações, mas você poderá usar as melhorias e recursos mais recentes assim que forem instalados.

Correção 5: Encontrando seu nome de usuário correto

Você pode seguir este método se tiver problemas para fazer login no Spotify a partir do seu smartphone ou outro dispositivo.

Vá para www.spotify.com no seu desktop/laptop, onde você já está logado. Conta. Na tela inicial, selecione Para fazer login, copie o nome de usuário e a senha corretos para o dispositivo que você usará ou use sua memória para digitá-los.

Correção 6: permitir o Spotify através do seu firewall

O código de erro 3 do Spotify pode ser resolvido sem desabilitar o Firewall do Windows Defender seguindo estas etapas:

O primeiro passo é clicar no Procurar botão na barra de tarefas e, em seguida, pesquise e abra o Segurança do Windows aplicativo.

Na Segurança do Windows, clique no Firewall e proteção de rede opção e selecione Permitir um aplicativo através do firewall .

Clique em Mudar configurações e então navegue até o Spotify aplicativo sob o lista de aplicativos e recursos permitidos . Se o Spotify não estiver listado, clique em Permitir outros aplicativos para navegar e adicioná-lo.

Para salvar as alterações, marque as caixas para Público e Redes privadas .

Por último, mas não menos importante, tente reabrir o Spotify e ver se você consegue acessar sua conta sem o código de erro 3.

Para resolver o código de erro 3 do Spotify, você precisa entrar em contato com o suporte do Spotify usando as etapas listadas abaixo:

Inicialmente, Conecte-se para Spotify e abra conta configurações. Clique em “Contate-nos” sob “Apoiar.” Preencha o formulário da forma mais completa possível e clique no botão “Enviar pergunta” botão. Para resolver o problema, o Spotify entrará em contato com você.

