Veja como faturar R$ 220 com moeda comum de 25 centavos

A busca por moedas raras cresce no Brasil, mas os colecionadores não buscam apenas itens que possuem características únicas. Na verdade, exemplares comuns também fazem sucesso no país, mas eles devem ter alguma peculiaridade que os tornem especiais para os numismatas.

Por falar nisso, o estudo de cédulas, moedas e medalhas sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico se chama numismática, termo que também é utilizado para designar o ato de colecionar estes itens.

Moeda comum de 25 centavos pode valer muito dinheiro

Você já pensou em ganhar centenas de reais com uma única moeda de 25 centavos? Parece algo impossível, mas a verdade é que uma moeda comum está sendo procurada em todo o Brasil pelos colecionadores, que estão dispostos a pagar caro para adquiri-la.

Quem poderia imaginar que uma única moeda de alguns centavos poderia valer tanto assim? Isso acontece, principalmente, por causa da sua baixa tiragem. Em resumo, muitas pessoas querem ser as únicas a possuírem esse exemplar, e a dificuldade em obtê-lo. Por isso, mostram-se dispostas a pagarem valores muito elevados para terem o item em suas mãos.

Aliás, não é de hoje que os brasileiros estão prestando atenção na venda de moedas difíceis de encontrar. Nos últimos tempos, a busca por exemplares raros está fazendo muitos colecionadores o sono no país. Inclusive, há modelos raros que custam alguns reais, mas outros chegam a valer dezenas de milhares de reais, como o exemplo que será mostrado neste texto.

Conheça a moeda de 25 centavos que vale até R$ 220

A saber, a Casa da Moeda fabrica o dinheiro no Brasil, conforme os pedidos feitos pelo Banco Central (BC). Em algumas ocasiões, como datas comemorativas e momentos de celebração, o BC costuma solicitar a fabricação exclusiva e limitada de alguns exemplares. Geralmente, são estes modelos que costumam valer uma fortuna devido à sua quantidade restrita.



Contudo, existem outras características que fazem uma moeda valer mais do que elas representam. No caso da moeda de 25 centavos, a sua tiragem considerada baixa elevou em milhares vezes o seu valor, para R$ 220. O item não possui erro de fabricação, ou seja, é comum, mas seu valor disparou justamente por causa da baixa tiragem.

A propósito, trata-se de um exemplar fabricado em 2000, fazendo parte da segunda família do real, e teve pouco mais de 25 milhões de unidades produzidas. Essa é a segunda menor tiragem para moedas de 25 centavos da segunda família do real.

Confira abaixo as menores tiragens anuais para este modelo:

2016: 23 milhões; 2000: 25,3 milhões; 1999: 32,8 milhões; 2014: 39,5 milhões; 1998: 43,2 milhões; 2019: 82,9 milhões; 2018: R$ 85,2 milhões; 2001: 92,6 milhões.

Vale destacar que todas as demais produções anuais superaram a marca de 100 milhões de unidades. Isso mostra que a quantidade de moedas de 25 centavos produzidas em 2000 foi muito pequena, quando comparada às demais fabricações anuais.

Estado de conservação influencia valor dos itens

As moedas recebem algumas classificações quanto ao seu estado de conservação. O primeiro termo se chama flor de cunho, que se refere aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Em outras palavras, são moedas que não possuem marcas e estão em perfeito estado de conservação.

Por sua vez, o estado de soberba se refere às moedas que apresentam, aproximadamente, 90% dos detalhes da cunhagem original. Em síntese, os exemplares que tiveram uma pequena circulação se enquadram neste segmento.

Já a moeda muito bem conservada (MBC) se caracteriza por ter mais sinais de manuseio e uso. Os itens devem apresentar, aproximadamente, 70% dos detalhes da cunhagem original. Além disso, o seu nível de desgaste deve ser homogêneo, sem ter um local bem mais desgastado que outro.

De acordo com o catálogo ilustrado de Moedas com Erros, a moeda de 25 centavos de 1999 pode ser vendida pelos seguintes valores:

Flor de cunho: R$ 220,00;

R$ 220,00; Soberba: R$ 110,00;

R$ 110,00; MBC: R$ 10,00.

Vale destacar que os valores apresentados em catálogos funcionam apenas como uma base para as negociações. Isso porque, caso o colecionador acredite que vale a pena pagar mais caro pelo item, ele o fará.

Como vender as moedas?

Os interessados em vender seus exemplares podem conseguir isso através de diversas maneiras. Confira abaixo as principais formas de vender moedas raras para colecionadores.

Entrar em grupos de colecionadores em redes sociais, como o Facebook;

Acessar lojas especializadas na compra e na venda de moedas raras, tanto físicas quanto online;

Participar de leilões de moedas raras, principalmente de itens que tenham alto valor;

Buscar plataformas online como Mercado Livre e Shopee, pois possuem muitos usuários interessados em colecionar moedas raras.

Por fim, as pessoas devem aumentar o conhecimento no tema e ganhar experiência no mercado para conseguirem preços justos. Cabe salientar que os leilões oferecem um ambiente competitivo, aumentando as chances de venda das moedas a preços mais elevados.