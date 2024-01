Vince McMahon da WWE renuncia em meio a processo explosivo

A lenda do wrestling apresentou sua renúncia ao cargo de presidente executivo da TKO, empresa proprietária da WWE… apenas um dia depois de uma ação explosiva ter sido movida por um ex-funcionário da WWE, alegando que McMahon a agrediu sexualmente em diversas ocasiões.

“Por respeito ao Universo WWE, ao extraordinário negócio de TKO e aos seus membros do conselho e acionistas, parceiros e constituintes, e a todos os funcionários e Superstars que ajudaram a tornar a WWE no líder global que é hoje, decidi renunciar ao meu cargo. presidência executiva e o conselho de administração da TKO, com efeito imediato.”