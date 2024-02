Brad Pitt comparece à estreia do filme ‘One Love’ de Bob Marley em Los Angeles

TMZ. com

Brad Pitt apareceu para o Bob Marley estreia do filme em Los Angeles esta semana – e não é só porque ele é fã da lenda… o cara é um dos produtores do filme.

O ator estava todo sorrisos no Regency Theatre na terça-feira, na exibição de estreia da nova cinebiografia de Bob Marley, ‘One Love’, … e ele estava conversando com o elenco e outros, totalmente disposto a posar para fotos também.

Pitt posou com o filho de Bob Ziggy e a estrela do filme Kingsley Ben-Adir … exibindo aquele sorriso fácil e energia discreta que estamos acostumados a ver no A-lister de 60 anos.