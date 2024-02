Como configurar mensagens do Google para web em laptop ou desktop

É uma ferramenta poderosa que permite estender sua experiência de mensagens além do smartphone com o Google Messages for Web. No entanto, esse recurso permite enviar e receber mensagens de seu computador usando seu aplicativo de mensagens móveis e um navegador da web. Neste artigo, explicaremos todos os aspectos do Mensagens do Google para a Web, como o que são mensagens para a Web e como usá-las. Então, vamos conferir o guia.

O que são mensagens do Google para a web?

Ele estende a funcionalidade do aplicativo Google Mensagens de um dispositivo móvel para um computador por meio de um navegador, permitindo aos usuários gerenciar mensagens de texto e mensagens multimídia (MMS). Uma tela maior facilita a visualização e resposta às mensagens se você preferir digitar em um teclado físico, alternar entre o telefone e o computador ao mesmo tempo ou realizar multitarefas.

Quais dispositivos o Mensagens do Google para Web oferece suporte?

Há uma grande variedade de dispositivos Android para escolher, compatíveis com o Google Messages for Web, mas não todos. Ele pode ser usado em qualquer telefone Android com versão 5.0 ou posterior.

Embora o aplicativo Mensagens do Google não esteja disponível em dispositivos iOS, o aplicativo Mensagens do Google para Web pode ser usado em dispositivos iOS.

Como fazer download de mensagens do Google para web

Não há curva de aprendizado quando se trata de Mensagens para a Web. Para usar o Google Messages for Web em seu computador, instale a versão mais recente do aplicativo e siga estas etapas:

Mensagens do Google para Web página no seu computador. Navegue até opágina no seu computador. Mensagens. No seu telefone Android, abra três pontos menu e selecione Emparelhamento de dispositivos. Depois, no canto superior direito, toque nomenu e selecione Código QR mostrado pelas Mensagens do Google usando o Leitor de código QR botão. Em breve você poderá usá-lo com seu aplicativo Mensagens. Não há limite para o número de computadores que você pode conectar simultaneamente, mas você só pode usar um de cada vez. Depois, use sua câmera para digitalizar omostrado pelas Mensagens do Google usando obotão. Em breve você poderá usá-lo com seu aplicativo Mensagens. Não há limite para o número de computadores que você pode conectar simultaneamente, mas você só pode usar um de cada vez. Da próxima vez, clique no Lembre-se deste computador alterne para emparelhá-los automaticamente.

Quando o emparelhamento for concluído, você poderá enviar mensagens de texto por meio do Google Mensagens para Web.

Como instalar mensagens do Google em seu computador

Com o Mensagens do Google, você não precisa baixar um aplicativo para o seu PC; você apenas usa seu navegador da web. Isso significa que ele terá que ficar entre suas outras abas, o que pode não ser o ideal. Se você usa o Google Chrome no seu computador, poderá instalá-lo como um aplicativo da web, mesmo que não haja um aplicativo integrado. Para começar, siga estas etapas:

Primeiro, você precisará do Google Chrome no seu computador para abrir o Mensagens do Google para a Web. No Chrome, toque no ícone de estouro (três pontos). Instalar mensagens. Clique em

Como desemparelhar mensagens do Google para web

Quando você não estiver mais interessado em enviar mensagens pela web, poderá desvincular seu aplicativo Mensagens. Também está disponível no seu computador, então você pode fazer isso diretamente do seu telefone Android.

Desemparelhar Mensagens do Google no Android

No canto superior direito do aplicativo Mensagens, toque no três pontos cardápio. Escolher Emparelhamento de dispositivos do cardápio. X botão próximo a ele e selecionando Desemparelhar no prompt. Em seguida, selecione o dispositivo que deseja desemparelhar. Você pode desconectar um dispositivo tocando nobotão próximo a ele e selecionandono prompt. Se preferir, você pode desemparelhar todos os dispositivos selecionando Desemparelhar todos os dispositivos.

Desemparelhar mensagens do Google em seu computador

Para desconectar as mensagens sem pegar o telefone, siga estes passos:

Visite a Mensagens do Google para Web página. três pontos menu e depois Desemparelhar > Desemparelhar. Clique nomenu e depois

Recursos e dicas avançadas:

Modo escuro: Oferece uma experiência de mensagens do Google mais personalizada na web. Quando houver condições de pouca luz, alterne o botão Modo escuro no menu de configurações para criar um ambiente de mensagens mais confortável. Agendamento de mensagens: Configure uma programação para enviar mensagens mais tarde. Você pode definir a data e hora de entrega clicando no botão “+”Ícone próximo à caixa de texto, redigindo sua mensagem e selecionando a opção de agendamento. Respostas inteligentes: Responda instantaneamente a uma conversa por meio de respostas inteligentes com base no contexto. Para enviar a resposta sugerida imediatamente, clique nela. Reações de emojis: Emojis podem ser usados ​​para reagir a mensagens específicas. Você pode transmitir suas emoções de forma eficaz passando o mouse sobre uma mensagem e clicando no ícone de emoji. Silenciar conversas: Para parar de receber notificações, silencie uma conversa se ela ficar muito barulhenta. Então clique com o botão direito a conversa e selecione “Mudo.” Logout e segurança: Ao usar um computador compartilhado, você deve fazer logout para garantir a segurança de suas mensagens. Para desconectar seu dispositivo da interface web, acesse as configurações e escolha “Sair.”

Posso usar o Mensagens do Google para Web no iPhone?

Sim, o Google Chrome pode ser usado como uma alternativa ao Google Mensagens para Web para usuários do iPhone que não conseguem acessá-lo nas configurações do aplicativo:

Primeiro, você pode baixar e instalar o navegador Google Chrome na App Store, caso ainda não tenha sido instalado. Vá para mensagens.google.com no Google Chrome e siga as instruções na tela. Depois, no seu iPhone, faça login usando a mesma conta do Google que você usa para o Mensagens do Google. Usando o leitor de código QR no Google Chrome, digitalize o Código QR na tela do PC para conectar.

Quais são as limitações das mensagens do Google para a web?

Funcionalidade iOS: O Mensagens do Gmail para a Web foi projetado principalmente para dispositivos Android. Embora seja compatível com iPhones, sua funcionalidade é limitada. Pode haver alguns recursos disponíveis no Android que não são totalmente suportados em iPhones devido à configuração que requer o navegador Google Chrome. Compatibilidade do navegador: O Mensagens do Google para a Web deve funcionar com vários navegadores, embora não necessariamente funcione bem com todos eles. Os usuários são incentivados a usar o Google Chrome para a interface web, pois ele tende a fornecer a melhor experiência. Nenhum aplicativo independente: O Google Messages for Web não oferece aplicativos de desktop independentes, como fazem algumas plataformas de mensagens. Nesse caso, os usuários devem utilizar um navegador para acessar suas mensagens nos computadores devido à falta de um aplicativo de desktop dedicado. Considerações de segurança: Embora o Google implemente medidas de segurança, os usuários ainda devem tomar precauções ao acessar em computadores públicos ou compartilhados. No entanto, se desejar impedir o acesso não autorizado às suas mensagens, você deverá sair após usar o serviço. Recursos limitados em comparação com o aplicativo móvel: A versão web pode não suportar alguns dos recursos avançados disponíveis no aplicativo móvel. Se os usuários optarem por usar o Mensagens do Google na web, deverão estar cientes de que alguns recursos, como configurações ou integrações específicas, podem ser limitados. Dependência da conexão telefônica: Para usar isso, você deve permanecer constantemente conectado ao seu dispositivo móvel. É possível que a interface da web não funcione se o telefone estiver desligado ou se você perder a conexão com a Internet.

