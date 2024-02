Os 7 principais sites como Vimm’s Lair para emuladores de jogos 2024

Para os entusiastas de jogos retrô, fontes confiáveis ​​são essenciais para acessar títulos clássicos de sua infância, bem como descobrir títulos que possam ter perdido. Para jogadores retrô que procuram ROMs e emuladores para consoles antigos, o Vimm’s Lair é o lugar certo.

No entanto, à medida que as plataformas online e as leis mudam, é imperativo explorar alternativas que ofereçam experiências semelhantes e cumpram as leis de direitos de autor. Aqui está uma lista de alguns dos melhores sites como o Vimm’s Liar, que você pode conferir hoje. Portanto, se você está procurando uma alternativa, não deixe de conferir a lista abaixo.

Por que precisamos de alternativas para o mentiroso de Vimm?

Preocupações Legais : Vimm’s Lair opera em uma área cinzenta, assim como muitos outros sites de hospedagem de ROM. É uma questão controversa se os downloads de ROMs dos jogos que você possui são permitidos ou não sob uso justo. Além de fornecer alternativas aos usuários, as alternativas provavelmente terão uma posição jurídica mais clara ou atrairão menos atenção dos detentores de direitos autorais. Variedade e Disponibilidade : Vimm’s Lair sofre com as limitações de qualquer site no que diz respeito aos jogos que hospeda. Ao oferecer alternativas, os usuários do Vimm’s Lair podem acessar uma seleção mais ampla de títulos, incluindo aqueles que podem ser mais obscuros ou de nicho. Confiabilidade e tempo de atividade : às vezes, os sites ficam fora do ar devido a problemas técnicos, manutenção do servidor ou questões legais. O Vimm’s Lair e outros sites nem sempre estão disponíveis, o que significa que os usuários ainda podem acessar os jogos que desejarem. Comunidade e Suporte : cada site pode ter sua própria comunidade ou sistema de suporte, como um fórum ou sistema de suporte técnico. É, portanto, vantajoso ter alternativas que permitam aos utilizadores aceder a comunidades alinhadas com os seus interesses, obter assistência na resolução de problemas e partilhar recomendações de jogos.

Os 7 principais sites como o Vimm’s Lair

Vimm’s Lair não é a única opção que os jogadores retrô têm; eles também têm opções legais e uma comunidade de apoio, enriquecendo, em última análise, a experiência de jogo retro. Assim, vamos verificar minha principal escolha dos melhores sites como o Vimm’s Liar:

#1. Emuparaíso

Há uma grande variedade de jogos disponíveis no Emuparadise para sistemas convencionais e especializados. Este site é uma alternativa popular ao Vimm’s Liar para baixar videogames antigos, ROMs e ISOs de forma rápida e segura.

Existem mais videogames no Emuparadise do que no Vimm’s Lair porque cobre mais do que apenas videogames. Manuais de videogame, histórias em quadrinhos, programas de TV sobre videogames, músicas para videogames, filmes, documentários e outras mídias também podem ser encontrados lá.

Ao contrário dos emuladores, o Emuparadise permite que você jogue diretamente da janela do navegador, para que você não precise baixar e instalar um. Como a plataforma não cobra taxa, todo o seu conteúdo é de acesso gratuito, por isso o consideramos um dos melhores sites como o Vimm’s Liar.

São os esforços da Emuparadise que mantêm cada ROM atualizada e compatível com vários sistemas operacionais. Além disso, você pode usar vários critérios para procurar os arquivos necessários com o poderoso mecanismo de busca do programa.

#2. Rom Hustler

Com ROMs para vários consoles e dispositivos portáteis, Rom Hustler é um dos principais sites de jogos retrô. Além dos títulos Mario, Zelda e Sonic, a biblioteca do site contém títulos de franquias de jogos populares.

Interfaces fáceis de usar e velocidades de download rápidas estão entre os fatores que diferenciam o Rom Hustler de outros sites. Este site também fornece emuladores e arquivos BIOS, permitindo que os jogadores retrô revivam suas memórias favoritas de infância enquanto desfrutam de suas ROMs favoritas.

#3. RomUlação

Ele oferece um programa de jogo gratuito e um serviço de download de emulador online chamado RomUlation. Através desta alternativa Vimm’s Liar, você pode acessar milhares de emuladores e ROMs diferentes para jogar videogames ilimitados.

O uso deste software exige que você insira seu endereço de e-mail, nome e senha. Com a barra de pesquisa, os usuários podem localizar os emuladores desejados simplesmente digitando o nome na barra.

Além de suportar velocidades de download rápidas, esta plataforma também oferece suporte a outras plataformas semelhantes.

#4. EdgeEMU

Também é possível jogar jogos Vimm’s Lair em diversas plataformas e dispositivos móveis usando o EdgeEMU, que hospeda mais de 57.000 jogos. Sempre que precisar jogar seus jogos favoritos, você pode fazê-lo neste site.

Quase todos os aspectos do site do EdgeEMU lembram um videogame clássico, graças à sua estética retrô. Este site é mais fácil de usar do que o Vimm’s Lair porque é mais simples.

EdgeEMU vem com um Flash player que permite emular diversos jogos online para PC. Ao contrário do Vimm’s Lair, o EdgeEMU verifica a autenticidade do arquivo ROM que você está baixando antes de baixá-lo.

Impede que vírus infectem seu computador com pop-ups e anúncios. EdgeEMU mantém tudo corretamente, para que não haja anúncios pop-up irritantes ou pop-ups que atrapalhem sua experiência. Devido à boa função de pesquisa do site e à rápida velocidade de download, você não terá que esperar muito para começar a jogar.

#5. Retrostico

Retrostic é uma das joias escondidas na comunidade de jogos retrô. Embora Retrostic seja menos conhecido, ele possui uma grande variedade de ROMs da Nintendo, Sega, Sony e outros.

Os usuários podem encontrar e baixar facilmente seus jogos favoritos graças ao layout limpo e à navegação intuitiva do site. Além disso, Retrostic oferece aos visitantes uma experiência de jogo aprimorada por meio de análises de jogos, capturas de tela e códigos de trapaça.

Definitivamente vale a pena explorar o Retrostic para entusiastas de jogos retrô, graças à sua grande biblioteca e interface fácil de usar.

#6. Bons e velhos downloads

Os jogos podem ser descobertos e baixados usando o serviço online e software de jogos da Good Old Download. Com um único clique, você pode baixar vários arquivos disponíveis no software.

Esta plataforma permite que você jogue todos os jogos diretamente através de um emulador ou navegador. Além de suportar a velocidade de download mais rápida, esta plataforma também oferece suporte a outras plataformas semelhantes.

Uma variedade de seções estão incluídas na plataforma, como sistemas de arcade e patches de tradução. Então, se você está procurando alguns dos melhores sites como o Vimm’s Liar, então este site é para você.

#7. CoolROM

CoolROM é nossa última escolha nos melhores sites como o Vimm’s Liar. No entanto, com sua extensa coleção de ROMs, emuladores e recursos, CoolROM tem sido um dos sites de jogos retrô mais populares e melhores sites como o Vimm’s Liar.

Existe uma grande variedade de jogos disponíveis no site para diversos consoles, como Nintendo, Sega, Sony e muito mais. É fácil encontrar e baixar títulos do CoolROM graças à sua interface amigável e funcionalidade de pesquisa robusta.

No entanto, para ajudar os usuários a começar a jogar retro, o site também oferece emuladores e arquivos BIOS. Embora CoolROM tenha enfrentado desafios legais no passado, jogadores nostálgicos que desejam experimentar jogos clássicos continuam visitando o site.

