PENEDENSE X ASA: Ingressos para torcedores visitante não darão acesso para todo o estádio

O confronto entre Penedense e ASA, válido pelo Campeonato Alagoano 2024, promete ser um dos pontos altos da competição, marcado para o próximo domingo, 18 de fevereiro, no Estádio Dr. Alfredo Leahy, em Penedo. Para garantir a segurança de todos os torcedores, um detalhe especial chama a atenção: a diretoria do clube ribeirinho destinou um espaço exclusivo para a torcida visitante do ASA.

O anúncio foi feito pelo presidente do Penedense, Aerton Reis, após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual. A reunião contou com a presença do advogado do clube, Dr. Francisco Lemos Júnior, e do promotor Dr. João Batista, evidenciando o comprometimento de todas as partes envolvidas na realização de um evento organizado e pacífico.

Conforme as disposições do TAC, foram disponibilizados 220 ingressos especificamente para os torcedores do ASA, que terão acesso a uma área especial no estádio. Esses ingressos estão sendo vendidos antecipadamente em Arapiraca, garantindo que os torcedores arapiraquenses possam acompanhar o jogo com segurança, apartados dos torcedores locais.

O promotor Dr. João Batista ressaltou a importância dessa medida para a manutenção da ordem e do bom ambiente durante a partida. Ele enfatizou que os ingressos regulares, adquiridos por torcedores do Penedense ou em outros pontos de venda, não permitirão acesso ao setor destinado aos visitantes. A orientação é que todos os torcedores, independentemente do time pelo qual torcem, exerçam o bom senso para evitar qualquer tipo de conflito ou desentendimento.

Este esforço conjunto entre as autoridades, os clubes e as torcidas organizadas visa assegurar que o clássico seja marcado pela rivalidade saudável dentro de campo e pela convivência pacífica nas arquibancadas. A presença da Polícia Militar está confirmada para supervisionar o evento, garantindo que o jogo seja uma celebração do esporte e da união entre os torcedores.

A iniciativa de destinar um espaço exclusivo para a torcida do ASA é um exemplo de planejamento e respeito mútuo, elementos essenciais para o sucesso de qualquer evento esportivo. Com os ingressos já à venda, a expectativa é de que os torcedores do ASA marquem presença em grande número, apoiando sua equipe e contribuindo para a festa do futebol alagoano no Estádio Dr. Alfredo Leahy. Já a torcida do Penedense promete lotar o estádio e fazer uma grande festa.

Veja vídeo: