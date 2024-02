Piaçabuçu na Folia: Veja a programação completa do Carnaval

O Carnaval de Piaçabuçu está prestes a agitar as ruas, trazendo alegria, música e dança para os foliões. Neste ano, a festa acontecerá entre os dias 07 e 13 de fevereiro, com uma programação repleta de eventos emocionantes.

Bloco da Cultura: Coroação do Rei Momo e Entrega da Chave da Cidade

Na quarta-feira, dia 07 de fevereiro, o Bloco da Cultura dará início às festividades. Este bloco é conhecido por celebrar a cultura local, com músicas tradicionais, danças típicas e muita animação. Os foliões se vestem com trajes coloridos e se juntam para celebrar a diversidade cultural de Piaçabuçu.

Durante o desfile do Bloco da Cultura, haverá um momento especial: a coroação do Rei Momo. O escolhido para representar a alegria e a folia do Carnaval receberá a coroa e assumirá o papel de líder festivo durante os dias de festa.

O prefeito o Prefeito Djalma junto a Secretária Adriana Brêda terá a honra de entregar a chave da cidade simbolicamente ao Rei Momo. Esse gesto marca o início oficial das festividades e representa a abertura das portas para a diversão e a celebração.

Além de toda a animação, música e dança, o Bloco da Cultura no Carnaval de Piaçabuçu terá uma surpresa especial para os foliões: cerveja liberada! Sim, você leu certo. Enquanto os tambores tocam e as serpentinas voam, você poderá brindar com seus amigos e celebrar a festa com uma gelada na mão.

A combinação de ritmo contagiante, trajes coloridos e cerveja gelada tornará o Bloco da Cultura ainda mais divertido.

A programação do Carnaval de Piaçabuçu inclui:

Prepare-se para dançar, cantar e se divertir muito durante o Carnaval de Piaçabuçu! A cidade estará repleta de sorrisos, confetes e serpentinas, celebrando a tradição e a alegria dessa festa tão esperada.

Dia 07/02 – 17hs – Bloco da Cultura – Quadra de Esportes (Piaçabuçu)

Dia 08/02 – 16hs – Bloco Assistência e Saúde na Folia – Quadra de Esportes (Piaçabuçu)

Dia 09/02 – 15hs – Bloco Menino Maluquinho – Bairro Brasília (Piaçabuçu)

Dia 09/02 – 16hs – Bloquinho Filhinhos de Mamãe – Bairro Brasília (Piaçabuçu)

Dia 09/02 – 17hs – Arrastão com Julinho Porradão e Batida de Luxo no Bloco dos Funcionários – Quadra de Esportes (Piaçabuçu)

Dia 10/02 – 12hs – Arrastão com Jonas Moura no Bloco As Prostitutas Virgens – Pousada Portal (Piaçabuçu)

Dia 10/02 – 18hs – Bloco Piafla – Calçadão (Piaçabuçu)

Dia 10/02 – 19hs – Bloco Associação Comercial – Pontal do Peba

Dia 11 /02 – 13hs – Show com as Bandas Valneijós e Robert Pankadão – Pontal do Peba

Dia 11 /02 – 17hs – Bloco Morro da Gaia – Pontal do Peba

Dia 11 /02 – 20hs – Camarão Maluco – Pontal do Peba

Dia 12 /02 – 13hs – Show com as Bandas Valverde e Banda Estrada 101 – Pontal do Peba

Dia 12/02 – 13hs – Bloco Os Primos – Povoado Penedinho

Dia 12/02 – 18hs – Arrastão com Ermínio Félix no Bloco Amigos do Rodolfo – Pontal do Peba

Dia 13 /02 – 13hs – Show com as Bandas – Gasparzinho e Raí Ramalho – Pontal do Peba

Dia 13 /02 – 14hs – Bloco Pinga no Copo – Povoado Sudene

Dia 13 /02 – 18hs – Bloco Pescadores e Marisqueiras – Piaçabuçu

Dia 13/02 – 19hs – Turma do Pezão – Pontal do Peba

Dia 14/02 – 10hs – Pula Veado – Pontal do Peba

Piaçabuçu na Folia promete ser um evento inesquecível, reunindo moradores e visitantes em uma celebração vibrante. Essa festa é uma oportunidade para reviver a tradição carnavalesca, valorizar a cultura local e aproveitar as belezas naturais da região.

Com Ascom