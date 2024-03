A prisão de Diddy Associate capturada em vídeo da câmera corporal e levada algemada

Diddy O associado de foi retirado do aeroporto de Miami, onde ele e o magnata do rap foram parados esta semana algemados enquanto eram presos … o que agora pode ser visto em vídeo.

WSVN 7Notícias obteve imagens da câmera corporal que mostra um jovem de 25 anos Brendan Paulo sendo levado por policiais na segunda-feira do Aeroporto Executivo Opa Locka e colocado em uma viatura, onde um policial o colocou no banco de trás.

Como você pode ver, Paul foi complacente e silencioso quando o levaram para a prisão… sem falar muito e também sem receber muitas perguntas. Antes de jogá-lo no carro, eles o revistaram.

Os policiais alegaram que encontraram as drogas em suas malas de viagem enquanto os federais interceptavam o avião de Diddy… onde ele estava viajando com BP, bem como com seus próprios filhos e outras pessoas de sua comitiva.