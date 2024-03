Beyoncé remixa ‘Jolene’ de Dolly Parton no novo álbum ‘Cowboy Carter’

Foi uma das muitas surpresas no novo álbum de Bey, “Cowboy Carter” – com sua faixa “Jolene” não sendo necessariamente um cover puro da música icônica de DP… mas mais ainda um remix, onde ela mudou drasticamente a letra e mudou o concentre-se em quem a música realmente trata.

Beyoncé canta… “Você é linda, sem comparação // É preciso mais do que beleza e olhares sedutores // Para ficar entre uma família e um homem feliz // Jolene, eu também sou uma mulher // Os jogos que você joga são nada de novo // Então você não quer nenhuma briga comigo, Jolene.”

Esta foi provavelmente a maior surpresa do álbum… mas houve muitas outras também.

Suas colaborações com Willie Nelson, Miley Cyrus e Post Malone foram altamente elogiadas – e o álbum em geral está recebendo muito amor, especialmente por sua abordagem única ao country.

Há outro boato que as pessoas estão aproveitando do álbum – ou seja, o fato de que Bey parece fora de forma pelo fato de ela não ter ganhado o cobiçado Grammy de Álbum do Ano… algo que o próprio Jay recentemente destacou, e o que ela também faz em ‘CC’.