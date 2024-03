Diddy não tinha ideia sobre a investigação federal em meio a invasões em suas casas

Diddy não tinha ideia de que estava no radar do Tio Sam antes que agentes federais invadissem sua porta – o que é interessante, considerando a gravidade das acusações que ele tem enfrentado ultimamente.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… o fundador do Bad Boy e sua equipe estavam completamente no escuro sobre o que estava por vir na segunda-feira – ou seja, o fato de a Segurança Interna estar coordenando dois ataques separados em ambas as costas… uma em Los Angeles e outra em Miami.

Disseram-nos que ele estava com sua família quando agentes os encontraram no Aeroporto Executivo Miami-Opa Locka… na verdade, nossas fontes nos disseram que Diddy estava se preparando para aproveitar as férias de primavera com seus filhos – alguns que ainda estão no ensino médio.