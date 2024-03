Diddy vende todas as ações da Revolt TV, empresa vendida para comprador anônimo

Fontes familiarizadas com o negócio dizem-nos que Diddy vendeu recentemente todas as suas ações a um comprador interessado por uma quantia não revelada – mas fomos informados de que a empresa continua a ser propriedade de negros… mantendo a sua ligação original e dedicação à promoção da cultura.

De acordo com nossas fontes, o CEO da Revolt Detávio Samuels e Diretor de Marca Deon Graham permanecerão em suas posições atuais e auxiliarão o proprietário enquanto a tinta do contrato seca. Outra coisa… fomos informados de que não haverá grandes mudanças na equipe ou na produção dos funcionários da Revolt TV.

As nossas fontes dizem que, com o tempo, o novo proprietário implementará a sua visão… mas que, por enquanto, as coisas permanecerão praticamente as mesmas à medida que a transição ocorre.