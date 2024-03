Don Lemon avalia possível retorno da CNN após entrevista recente

Podcast do TMZ

Dom Limão não está dizendo nunca sobre retornar à CNN – que o demitiu no ano passado – e até tem alguns requisitos em mente, mas também é muito realista sobre por que isso não está acontecendo… provavelmente.

O famoso jornalista juntou-se a nós no “Podcast TMZ” esta semana, e revelou que estaria aberto a voltar para seu antigo empregador se eles oferecessem um carro específico da empresa – mais um associado a Elon Musk ironicamente.

ICYMI … Don conseguiu de volta é CNN brevemente na semana passada para discutir as consequências de sua entrevista com Elon – e ele admite que foi surreal conversar com o meio de comunicação que o libertou.