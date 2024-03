Ex-jovem Miami de Diddy, alegações de ‘cocaína rosa’ criticadas por fontes

Yung Miami está sendo acusado de ser uma mini mula de drogas para Diddy graças às mudanças recentes do produtor Rodney “Lil Rod” Jones feito em seu processo selvagem… uma grande carga de estrume segundo fontes próximas ao rapper do City Girls porque as datas não batem!!!

Aqui está o novo cenário… Lil Rod agora está alegando que Miami ajudou Diddy a conseguir uma mistura de cocaína e ecstasy conhecida como “tuci” – de acordo com uma alteração que seu advogado fez ao processo na segunda-feira.

Mas, fontes familiarizadas com a situação dizem que a equipe de Miami está indignada com o pedido de Rod… e o que as fontes estão dizendo ao TMZ Hip Hop é que ela estava na verdade se preparando para seu vestido chamativo do Met Gala com sua equipe de estilo durante o tempo em que Rod afirma que ela estava atuando ruim.

Os carimbos de data e hora indicam que ela estava em Nova York em 30 de abril de 2023, no momento das reivindicações de Rod – a quilômetros de distância de Diddy e da tripulação, que estavam na Virgínia na época.

Rodney alega que Yung Miami substituiu o agora presofornecedor de drogas acusado Brendan Paulo depois que ele esqueceu de pegar um pouco de tuci doce para o ensaio do time Pharrelno festival “Something In The Water”… onde ele fez uma aparição surpresa no palco.

Rod diz que é o principal consultor de Diddy Kristina Khorram em seguida, pediu a Yung Miami para salvar o dia com as lembrancinhas e Miami obedeceu.



Miami e Diddy eram grossos como ladrões namorando grande parte de 2022, mas as coisas esfriaram depois que ele apareceu com um novo filho com uma nova mulher.