Irmão João confirma permanência no MDB sob a liderança de Ronaldo Lopes

Em uma demonstração de estabilidade política e compromisso com a gestão atual, o Vereador Irmão João, anteriormente Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, oficializou sua permanência no Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido liderado pelo prefeito Ronaldo Lopes, em Penedo. Sua decisão fortalece o núcleo de apoio à reeleição do prefeito, evidenciando a confiança mútua e os objetivos compartilhados entre os membros da administração municipal.

Eleito para o seu primeiro mandato como vereador para o período de 2021 a 2024, Irmão João é reconhecido como uma figura central na dinâmica eleitoral do partido, projetado para ser um dos principais mobilizadores de votos no próximo pleito.

A fidelidade de Irmão João ao MDB e sua figura emblemática como puxador de votos reiteram a consolidação do apoio dos vereadores de Penedo ao projeto de reeleição de Ronaldo Lopes. Tal unidade no espectro político local sinaliza um forte endosso ao trabalho realizado pela atual administração, abrindo caminho para a continuidade das iniciativas em prol do desenvolvimento e bem-estar da população penedense.