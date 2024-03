Jato particular de Diddy no solo no aeroporto de Antígua em meio a ataques domiciliares

DiddyO jato particular de George voou para uma ilha no Caribe ontem enquanto os federais estavam invadindo suas duas casas nos Estados Unidos – e embora ele não estivesse neste avião em particular, não é menos perceptível na pista… como você pode veja nesta nova foto da aeronave.

Confira essas fotos, obtidas pelo TMZ, que mostram o famoso Gulfstream 5 todo preto do magnata do rap – apelidado de LoveAir – aterrado na noite de segunda-feira em um aeroporto bem no coração de Antígua… onde pousou na segunda-feira depois de atravessar os EUA por todo o país. caminho de Los Angeles

Nenhum sinal de qualquer atividade perto do avião – policial ou não – e não há indicação de que alguém a bordo estivesse envolvido com o que estava acontecendo aqui nos EUA.

Ainda assim, é interessante ver isso… especialmente porque sabemos que Diddy estava detido na noite de segunda-feira no aeroporto Opa Locka, em Miami – onde o TMZ obteve um vídeo dele andando por aí fora.



Fontes com conhecimento direto nos dizem que Diddy estava com sua família quando os agentes da Segurança Interna os atacaram – e embora certamente houvesse algum questionamento em andamento, fomos informados de que ninguém foi preso (incluindo Diddy) e nossas fontes nos disseram que seus movimentos são atualmente também não está restrito… pelo menos ainda não. Em outras palavras, ele está livre para vagar.

O TMZ obteve uma nova foto do momento em que as autoridades federais interceptaram a festa de Diddy – e você pode vê-los todos na pista enquanto os agentes conversam com eles.

Não está claro onde Diddy pode estar neste momento… mas obviamente, o Tio Sam está de olho nele.

Como informamos… 2 diferentes ataques começaram Segunda-feira, um em Los Angeles e outro em Star Island, em Miami – e embora os agentes tenham entrado com armas em punho – não está claro se alguma coisa foi encontrada na busca minuciosa em suas casas. Os relatórios indicam que as batidas estão ligadas a uma investigação federal relativa a alegações de tráfico sexual, agressão sexual, armas de fogo e muito mais.



