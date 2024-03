Logan Paul rasga Graham Bensinger no documentário, você prometeu Apple TV +

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Logan Paulo está muito chateado com o novo documentário sobre ele que acabou de ser lançado… e ele está culpando Graham Bensingero cara que passou 5 meses entrevistando-o para o filme.

Tivemos Logan e Graham no “TMZ Live” na quinta-feira, e pensamos que os dois iriam promover “5 meses com Logan Paul”… o documentário que saiu ontem à noite. Bem, em vez disso, tudo se transformou em um Royal Rumble verbal – com Logan lançando muitas acusações contra Graham.

Sua principal reclamação é a plataforma em que ‘5 Meses’ estreou … ou seja, o canal de Graham no YouTube. Logan atacou Graham, alegando que ele havia prometido que iria estrear na Apple TV +. O cara também veio com recibos – Logan mostrou vários e-mails que afirma que Graham lhe enviou sobre o acordo com a Apple TV +.

De sua parte, Graham afirma que notificou o gerente de Logan há 3 meses que o acordo com a Apple TV + havia fracassado e o documento estaria no YouTube. Logan ainda estava furioso por Graham nunca ter falado com ele sobre isso.

O outro problema de Logan é que ele se sente enganado, ao nos falar sobre dar a Graham acesso sem precedentes à sua vida e às pessoas mais próximas a ele… incluindo sua noiva Nina Agdal e seu irmão, Jake Paulo.