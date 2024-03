Programa Pavimenta Penedo avança para rua da Praça Campo Redondo, na Cohab

A Prefeitura de Penedo está trabalhando no Conjunto José Moraes Lopes para melhorar a mobilidade dos moradores da Cohab, nome popular da comunidade onde a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) faz mais uma obra do Pavimenta Penedo.

O programa que melhora a qualidade de vida está levando o investimento para as imediações do posto de saúde que atende a Cohab, pavimentado a rua situada entre a Praça Campo Redondo e as moradias.

Além desse canteiro de obras, a Prefeitura de Penedo está calçando a Travessa Manoel Tavares, localizada no Bairro Santa Cecília, popular Matadouro, trabalho que tem acompanhamento direto do engenheiro civil Ivo Costa, Secretário Municipal de Serviços Públicos.

E no último dia 14 de março, o governo Ronaldo Lopes/João Lucas entregou a Rua Professor Murilo Mendonça totalmente pavimentada, atendendo um pedido antigo dos moradores.

O investimento na antiga Rua A da Vila Matias também beneficia diretamente famílias que residem nos Loteamentos Santana e Santa Luzia, com divulgação de mais obras de pavimentação na Vila Matias, conforme anunciou o Prefeito Ronaldo Lopes.