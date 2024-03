Os usuários do Instagram podem compartilhar seu conteúdo e obter receita se conseguirem alcançar milhões de pessoas em todo o mundo. Os influenciadores costumam perguntar: quanto o Instagram paga por 1 milhão de visualizações? Então, se você também tem alguma dúvida e quer ganhar uma boa quantia de dinheiro todos os meses com o Instagram, não deixe de conferir o guia até o final.

O Instagram paga por 1 milhão de visualizações?

Foi removido do jogo. Costumava ser possível ganhar um bônus apenas se você tivesse dez mil seguidores ou mais, mas isso não é mais uma opção. Quando o Reels estava ativo, os criadores podiam receber dinheiro com base em vários fatores, como o desempenho ou a quantidade dos seus Reels.

Quanto dinheiro pode gerar 1 milhão de visualizações nos carretéis do Instagram?

É impossível prever quanto dinheiro você ganhará com 1 milhão de visualizações no Instagram. Você pode ganhar mais se aumentar sua contagem de seguidores, monetizar seu conteúdo e envolver mais pessoas. Aqui estão alguns insights dos dados que coletamos de vários criadores.

Mrunu, um criador de vídeos especializado em beleza e moda, ganhou US$ 72 por 1,7 milhão de visualizações e US$ 399,67 por 12 milhões de visualizações.

Um vídeo com 4 milhões de visualizações rendeu a Anshika cerca de US$ 510, segundo o empresário.

Quais são os fatores que influenciam o Instagram Pay?

Quando se trata de determinar quanto o Instagram paga por 1 milhão de visualizações, vários fatores são levados em consideração. Há vários fatores a serem considerados:

Índice de comprometimento: As marcas consideram a taxa de engajamento ao colaborar com influenciadores. Além de curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos, essa métrica é composta por comentários, compartilhamentos e salvamentos. À medida que as taxas de envolvimento aumentam, as parcerias tendem a ser mais valiosas e os ganhos também podem aumentar. Dados demográficos de nicho e público: Os nichos da indústria e a demografia do público podem ter um impacto significativo nos ganhos dos influenciadores. Há uma tendência dos anunciantes pagarem mais por nichos com alta demanda do consumidor, como moda, beleza, estilo de vida e fitness. Além disso, fatores como idade, localização e interesses do público do influenciador podem ser usados ​​para avaliar a relevância do conteúdo patrocinado para os anunciantes. Formato de conteúdo: O Instagram oferece uma variedade de formatos de conteúdo e possibilidades de monetização para cada um. A IGTV pode oferecer oportunidades de receitas adicionais através da publicidade e integração de marcas com conteúdo de formato longo, enquanto publicações patrocinadas e parcerias de marcas são comuns em todos os formatos. Contagem de seguidores: A contagem de seguidores dos fãs costuma ser considerada uma medida do alcance de um influenciador, mas não determina necessariamente os ganhos. Em alguns casos, os microinfluenciadores podem cobrar uma taxa semelhante à dos macroinfluenciadores com públicos maiores, mas com classificações de envolvimento mais baixas. Habilidades de negociação: A capacidade de negociar bem e possuir visão de negócios ajudará os influenciadores a garantir parcerias favoráveis ​​e a maximizar os ganhos de suas postagens patrocinadas.

Quais são os diferentes fluxos de receita no Instagram?

Conteúdo patrocinado: Conteúdo patrocinado é aquele criado em colaboração com marcas para promover seus produtos e serviços. Dependendo do alcance e da taxa de engajamento do influenciador, bem como da natureza da parceria, a remuneração do patrocínio pode variar bastante. Marketing afiliado: Os links de marketing de afiliados oferecem aos influenciadores oportunidades de ganhar comissões promovendo produtos e serviços. Em troca de uma comissão, um influenciador recebe uma porcentagem da venda quando um seguidor usa o link de afiliado do influenciador. Anúncios IGTV: Os anúncios IGTV permitem que os criadores obtenham receita com anúncios em seu conteúdo de vídeo de formato longo, que o Instagram introduziu recentemente. Em troca da criação de vídeos IGTV, os criadores recebem uma porcentagem da receita publicitária. Compras no Instagram: Os usuários podem comprar diretamente pelo Instagram Shopping marcando os produtos em suas postagens e histórias. Além de monetizar seu conteúdo com produtos compráveis, os influenciadores podem promover esses produtos para seus públicos. Mercadoria de marca: Ao oferecer itens de marca aos seus seguidores, os influenciadores com seguidores dedicados podem ter sucesso. Os influenciadores podem usar esse fluxo de receita para aumentar a visibilidade de sua marca e, ao mesmo tempo, aumentar sua receita. Então, não importa quanto o Instagram pague por 1 milhão de visualizações.

Como conseguir 1 milhão de visualizações no Instagram?

Existe uma correlação direta entre mais visualizações e mais ganhos. É importante entender como atingir a marca de 1 milhão de visualizações. Quando terminarmos isso, seremos capazes de aplicar essas estratégias de forma consistente para que possamos continuar a aumentar nossa base de visualizações.

#1. Crie conteúdo de alta qualidade

Para atingir 1 milhão de visualizações no Instagram e querer que o Instagram pague pelo que você postou, você deve dar o passo final. Você deve fornecer conteúdo de alta qualidade com base no seu nicho e nas preferências de seus seguidores no Instagram, que é a plataforma de mídia social mais dinâmica para profissionais de marketing online.

#2. Otimize seus movimentos cambaleantes

É tudo uma questão de coisas boas quando se trata de fazer com que seus rolos se destaquem. Clipes de vídeo com ganchos cativantes, transições suaves e faixas em alta são ideais.

#3. Colabore com outros criadores

Os profissionais de marketing agora estão usando influenciadores para promover seus produtos! Há algo de autêntico nos microinfluenciadores que as marcas adoram. Seu jogo no Instagram será impulsionado se você usar marcas famosas. Qual a melhor forma de entrar em contato? Para se conectar com marcas, você pode conversar com amigos no jogo ou usar plataformas como Upfluence e Influencer. Não há nada mais importante do que agitação!

A chave para chegar ao seu público é chegar até ele. Usar histórias, envolvê-los em mensagens diretas e não se esquecer de lembrá-los de salvar e compartilhar seu conteúdo ajudará você a iniciar conversas. A chave para construir um negócio de sucesso é conectar-se com seus clientes!

#5. Promova seu conteúdo em outras plataformas

Ao compartilhar conteúdo em outras redes sociais ou através do seu blog, você pode ampliar seu alcance no Instagram. Seu identificador do Instagram pode ser incluído em sua assinatura de e-mail ou em seus cartões de visita para aumentar a visibilidade. É tudo uma questão de atrair um público mais amplo. Se você tiver uma conta no Facebook, poderá conectar sua conta do Instagram a ela.

Quantos seguidores no Instagram você precisa para ganhar US$ 1.000 por mês?

Influenciadores: Influenciadores com 50.000 a 10.000 seguidores podem ganhar. Sim, o Instagram paga cerca de US$ 1.000 por mês ou mais hospedando postagens patrocinadas e colaborando com marcas. Microinfluenciadores: Também é possível ganhar dinheiro através de colaborações quando você tem entre 1.000 e 10.000 seguidores. Pequenos negócios: O Instagram pode ser usado por pequenas empresas com alguns milhares de seguidores para gerar receita com a venda direta de serviços e produtos. Criadores de conteúdo: Existem criadores de conteúdo que ganham US$ 1.000 ou mais por mês com pouco ou nenhum seguimento, como os criadores de produtos digitais, obras de arte e artesanato. Alto envolvimento: Contas altamente engajadas têm maior probabilidade de ganhar por meio de marketing de afiliados, postagens patrocinadas e outros métodos de monetização, mesmo que tenham menos seguidores.

