Que horas é Gonzaga x Purdue? Canal de TV, onde assistir online e agendar

Loucura de março está cada vez melhor, com duas das potências do jogo universitário agora se preparando para se enfrentar no Fase doce 16 do torneio.

O número cinco Buldogues Gonzaga assumirá o número um Caldeiras Purduee após a vitória de Gonzaga sobre o número quatro do Kansasestá preparado para ser um concurso extremamente fascinante.

LESÃO GRÁFICA: Quebra de perna de Micah Handlogten, da Flórida, ouvida claramente na TV

Equipe de Mark Few acumulou uma vitória de 19 pontos sobre o Kansas, forçando muitos a ficarem entusiasmados com o que poderiam alcançar no torneio deste ano, mas terão que superar um time de Purdue que estabelece padrões para avançar para a próxima rodada.

Na última vez que se enfrentaram, no Maui Invitational, Purdue saiu vencedor, vencendo por 73-63, com Zach Edey desfrutando de uma noite inesquecível, marcando 25 pontos. Aqui resumimos o que você precisa saber sobre a próxima disputa entre os dois gigantes do futebol universitário.

Quando é Gonzaga x Purdue?

O Gonzaga Bulldogs enfrentará os Purdue Boilermakers na sexta-feira, 29 de março. A denúncia será às 19h39 horário do leste dos EUA.

O concurso acontecerá no Little Caesars Arena em Detroit, MI.

Como assistir

Este concurso estará disponível para assistir em TV a cabo nos canais TBS/TruTV. Estará disponível para transmissão ao vivo na Paramount +.

Em geral, os jogos March Madness podem ser assistidos na CBS, TBS, TNT e TruTV. As opções de streaming estão disponíveis na Paramount +, Hulu com Live TV, DirecTV e no aplicativo NCAA March Madness.

Probabilidades de apostas

Aqui está o últimas probabilidadesfornecido pela BetMGM.

Favorito: Purdue por 5,5 pontos

Acima/abaixo: 154,5 pontos totais

Linha de dinheiro: Purdue -250, Gonzaga +195

Programação da Loucura de Março

A parte Sweet 16 do torneio começará na quinta-feira, 28 de março, com Arizona x Clemson e terminará na sexta-feira, 29 de março, com Tennesse x Creighton.

A fase Elite Eight acontecerá de sábado, 30 de março, a domingo, 31 de março, enquanto a Final Four acontecerá no sábado, 6 de abril. O importante jogo do Campeonato Nacional acontecerá na segunda-feira, 8 de abril.

A fase Regional Oeste do torneio acontecerá em Los Angeles, Califórnia, enquanto a Regional Oeste será em Dallas, Texas, e a Regional Centro-Oeste será em Detroit, Michigan.

As quartas de final e a final acontecerão em Glendale, Arizona, no State Farm Stadium, casa da franquia da NFL, Arizona Cardinals.