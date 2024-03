Ridley Scott bloqueado de casa e frustrado durante Diddy Raid em Los Angeles

Diretor Ridley Scott pareceu seriamente frustrado depois de ter sido inadvertidamente apanhado no fogo cruzado, figurativamente, durante o ataque federal a Diddy é a casa de Los Angeles.

Confira as novas fotos que mostram o indicado ao Oscar saindo de seu veículo na segunda-feira, depois que a polícia o impediu de chegar a sua casa em Holmby Hills… não é um bom dia para ser vizinho de Diddy.

Enquanto a polícia filmava a rua do bairro perto da mansão de US$ 40 milhões de Diddy, o cineasta foi visto preso no trânsito em meio ao caos.