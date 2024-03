Se Dak sair em 2025, Russell Wilson será seu substituto após um ano no Steelers?

AÀ medida que a temporada de 2024 da NFL se aproxima, o Dallas Cowboys estão enfrentando uma decisão importante em relação ao seu quarterback estrela, Dak Prescott. Com Prescott entrando no último ano de contrato, há incertezas sobre seu futuro com a equipe.

De acordo com Ian Rapoport, da NFL Network, há um “entendimento mútuo” entre os Cowboys e Prescott em relação à situação de seu contrato e, no momento, “não há indicação” de que uma prorrogação será alcançada. Isso deixa os Cowboys em uma posição precária, já que aparentemente estão dispostos a permitir que Prescott se torne um agente livre irrestrito após a próxima temporada.

Dak Prescott realmente vale US$ 160 milhões?

KD Drummond do USA Today já identificou um substituto potencial para Prescott na forma do ex-campeão do Super Bowl Russel Wilsonque recentemente assinou um contrato de 1 ano com o Pittsburgh Steelers. Drummond especula que Wilson poderia ser uma opção viável para os Cowboys, especialmente considerando sua iminente agência livre após a próxima temporada.

Drummond também aponta a possibilidade de atingir o Arizona Kyler Murrayque poderia se tornar negociável em 2025. Com potencial para economias significativas e nenhum dinheiro garantido restante após a temporada de 2025, Murray apresenta uma opção intrigante para times que precisam de um quarterback.

O futuro dos Cowboys de Prescott é incerto

A incerteza que envolve PrescottO futuro da economia levou à especulação sobre possíveis cenários comerciais. Houve relatos de que os Cowboys chocaram a NFL ao negociar Prescott com um time da AFC em uma proposta comercial massiva que sem dúvida abalaria a entressafra.

Uma coisa é certa: os Cowboys estão enfrentando um momento crucial enquanto navegam no último ano de contrato de Prescott. A decisão que tomarem em relação a Prescott terá implicações de longo alcance para o futuro da equipe. À medida que avaliam as suas opções, é evidente que estão a considerar uma série de possibilidades, desde a extensão do contrato de Prescott até à exploração de opções alternativas, como Wilson ou Murray.

No cenário em constante mudança da NFL, nada é certo, e os Cowboys se encontram em uma encruzilhada com seu quarterback estrela. À medida que a temporada de 2024 se desenrola, todos os olhos estarão voltados para Dallas enquanto eles navegam neste momento crítico em sua busca pelo sucesso.