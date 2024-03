Suposta ‘mula’ de Diddy é presa por acusações de drogas durante confronto com agente federal

De acordo com o depoimento obtido pelo TMZ, o jovem de 25 anos Brandão Paulo foi autuado por duas acusações separadas de drogas depois que os federais interceptaram o avião de Diddy no aeroporto Opa Locka em Miami – ou seja, uma acusação de posse de suspeita de cocaína e outra de posse de supostos doces de maconha… ambos crimes na Flórida.

Na papelada, os policiais afirmam que enquanto trabalhavam em conjunto com o pessoal da Segurança Interna e da Alfândega e Proteção de Fronteiras… eles se depararam com o que descrevem como as drogas suspeitas nas malas de viagem de Paul, que dizem ser ele alegou.

Paulo foi nomeado em Rodney Jones‘explosivo reclamação contra Diddy – que o identificou como um confidente próximo de Diddy… e mais importante, como alguém que supostamente lida com as drogas e armas de Diddy. Há fotos de Paul com Diddy, incluídas no processo de Rodney.