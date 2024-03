Taylor Swift e Travis Kelce fecharam a academia DogPound para um encontro de exercícios físicos

Taylor Swift dar Travis Kelce deixou os entusiastas do fitness de Los Angeles na calçada esperando enquanto ultrapassavam uma academia de West Hollywood para um longo e privado treino.

O casal fechou a academia DogPound na segunda-feira por 2 horas inteiras, deixando os membros da academia esperando do lado de fora, parecendo extremamente confusos. Confira as novas imagens… mostrando vários integrantes da academia olhando de soslaio enquanto esperam na calçada com água na mão.

A academia DogPound é a favorita de Taylor, já que ela costuma reservar todas as instalações para sessões de treino privadas. Lembre-se, uma vez ela tentou ter Justin Bieber foi expulso da academia em 2020, quando ultrapassou as boas-vindas durante seu treino particular.

Taylor e Travis estão ligando para a mansão de US$ 25 milhões do cantor em Beverly Hills desde que retornaram aos EUA após a escapadela romântica da semana passada nas Bahamas.

Depois embalagem no PDA no Caribe, os pombinhos saíram para um almoço em Malibu. TK e TS admiraram a vista do oceano enquanto saboreavam um pouco de comida no Nobu – um local popular para celebridades.

Ainda assim, não podemos dizer que estamos surpresos que a dupla tenha seguido o almoço com um pouco de preparo físico.

Enquanto ele está aproveitando a entressafra, espera-se que o astro do Kansas City Chiefs permaneça em sua melhor forma antes da pré-temporada da NFL.

A turnê Eras de Tay Tay também recomeça em maio – e o show de quase 4 horas exige que ela esteja em uma forma incrível também.