Todo mundo quer ver Caitlin Clark: Quanto custam os ingressos para ver Iowa jogar no Sweet 16?

Caitlin Clark e ela Hawkeyes de Iowa estão indo para Albany, Nova York para continuarem a sua busca por um NCAA campeonato. Depois de superar o Montanhistas da Virgínia Ocidental em um confronto intenso na segunda-feira, o Olhos de falcão no sábado enfrentará o quinto colocado Búfalos do Colorado no Arena MVP na capital do estado de Nova York – e uma potencial final regional contra o Tigres da LSU se aproxima depois disso, no que seria uma revanche do jogo do título nacional da temporada passada.

É claro que o mundo dos esportes ficou extasiado com Clarkque fez mais história na noite de segunda-feira em seu último jogo em casa no Arena Carver-Hawkeye. A líder de pontuação de todos os tempos da NCAA está a quatro jogos de encerrar sua carreira universitária com um campeonato – e, como resultado, o preço de admissão para ver seu jogo subir após a vitória West Virginia.

Comportamento decepcionante de Caitlin Clark no torneio da NCAA que alguns dizem que ela levou longe demais

Os preços dos ingressos disparam devido a um recorde de audiência

Revendedor Assentos vívidos listou preços para todos os jogos em Albany – um pacote “todas as sessões” que inclui todos os oito jogos, em duas regiões, que serão disputados na MVP Arena. O pacote para assistir jogos com Clark, LSU estrela Anjo Reesee potência invicta Carolina do Sul começa em US$ 630 – sem levar em conta taxas de serviço e manuseio.

Este aumento de preços vem depois de Clark e dos principais Iowa estabeleceu um novo recorde de audiência para um Torneio Feminino da NCAA jogo que aconteceu antes do Últimos quatro. Uma audiência de quase cinco milhões de espectadores sintonizado em ESPN para ver Clark perder 32 pontos no Vitória por 64-54 sobre a oitava posição da Virgínia Ocidental.

Reese e o terceiro colocado LSU jogará com dois colocados UCLA em Albany, e o vencedor desse jogo enfrentará Iowa ou Colorado. A Carolina do Sul fica em outra região, mas o Galos de guerra também estará em Albany, enfrentando o quarto colocado Indiana. O vencedor de Indiana – Carolina do Sul enfrentará qualquer um Nossa Senhora ou Estado de Oregon na final regional.

Uma chance de testemunhar mais história

Uma razão pela qual custa muito dinheiro ver Clark e o Olhos de falcão em Nova Iorque é porque o guarda superstar estabeleceu outro recorde de pontos na segunda-feira. Graças a um aumento de pontuação tardio, Clark conseguiu superar Kelsey Ameixamarca de pontos em uma única temporada. O recorde foi de 1.109 pontos, o que Ameixa definido durante a temporada 2016/17. Clark agora marcou 1.113 pontos durante a campanha 2023/24.

Além disso, Clark está se aproximando dos 4.000 pontos marcados em sua carreira universitária – embora ela precise de alguns jogos importantes entre agora e o jogo do campeonato para abrir novos caminhos para a pontuação da NCAA. Supondo por um segundo que Iowa faça outra corrida até a final nacional, Clark precisaria marcar 170 pontos nos próximos quatro jogos para chegar a 4.000 – uma média de 42,5 pontos por jogo, bem acima da média da temporada de 31,8 pontos.