Will Smith e Jada Pinkett Smith fecham instituição de caridade

Will Smith dar Jada Pinkett Smith estão fechando sua fundação de caridade devido, pelo menos em parte, às consequências do infame tapa de Will no Oscar.

Os cônjuges da lista A estão fechando a Fundação da Família Will And Jada Smith em meio a uma queda significativa nas doações, de acordo com Variedade … que afirma que os registros fiscais da fundação mostram que grandes doadores – como CAA e American Airlines – foram resgatados depois que Will deu um tapa em Chris Rock durante o Oscar de 2022.

Aparentemente, a fundação passou de arrecadar mais de US$ 2 milhões em 2021 para menos de US$ 400 mil em 2022.

O desligamento agora pode ser apenas devido a Incidente de Will … A Variety diz que os Smiths estavam planejando encerrar a fundação antes do drama do Oscar porque queriam se concentrar em fazer doações privadas para caridade.

Também dignas de nota são algumas transações financeiras surpreendentes para a fundação… ela supostamente tinha US$ 3.000 em taxas de cheque especial, mais de US$ 25 mil doados a organizações de saúde mental aparentemente extintas e nenhum funcionário remunerado em 2022.

Curiosamente, à medida que a fundação é fechada… A carreira de Will parece ter resistido à tempestade de reações adversas. Atualmente, ele tem pelo menos quatro projetos ativos em pré-produção, incluindo a aguardada sequência de “I Am Legend”, e se reencontra com Martin Lawrence para o quarto filme de “Bad Boys”, que será lançado neste verão.

Quanto aos Smiths, pessoalmente – no ano passado, enquanto promovia seu livro de memórias, Jada disse que ela e Will estavam no caminho da reconciliação após anos levando vidas separadas e até morando em casas separadas.