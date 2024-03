Will Smith se aprofunda quando questionado sobre patrimônio líquido, mas não confirma US$ 350 milhões

Will Smith pegou uma pergunta sobre seu patrimônio líquido e transformou-a em uma sessão filosófica… mas quando pressionado sobre quanto ele poderia valer, o cara desviou.

O ator foi questionado pela Complex Morman rápido se fosse verdade, seu patrimônio líquido era de US $ 350 milhões, conforme listado no Google … mas Will riu, dizendo que realmente não acompanhava essas coisas. Então, em outras palavras, ele não confirmou nem negou.

Eventualmente, Will mergulhou na questão – mas apenas elaborou sua mentalidade, dizendo que quando ele estava chegando em Hollywood, seu objetivo era ganhar dinheiro. Mas não tanto agora.

Ele explicou que está na fase de redução da vida agora, mas neste momento… ele diz que tudo o que quer fazer é “dar, dar, dar” na segunda metade de sua vida. Will diz que muitas pessoas chegam a essa conclusão quando chegam aos 50 anos… passando a dizer que as coisas mundanas não as satisfazem mais.

Na verdade, ele chama essa parte da vida de assustadora – porque ele percebeu que nenhum relacionamento, nenhum dinheiro, nem mesmo seus próprios filhos, podem mais fazê-lo verdadeiramente feliz.

Will continua totalmente filósofo… dizendo: “Essa felicidade é interna, contato frontal total com o cavaleiro das trevas da alma e você se reconcilia com o fato de que precisa ser feliz aqui. Você precisa ser feliz aqui sem nada disso coisas. Você tem que levar a felicidade às pessoas que você ama – você não pode tentar obtê-la delas. … Não é para os fracos de coração. “