Blue Ivy Carter fazendo estreia no cinema na prequela de ‘Rei Leão’ com Beyoncé

Hera Azul Carter está pronta para fazer sua estreia como atriz – e ela está fazendo isso com a Mouse House… juntando-se a sua mãe, Beyoncé para o próximo filme prequela de ‘Rei Leão’.

Bey e Jay-Z A filha mais velha de foi escalada para o novo filme de ação ao vivo – que foi confirmado na segunda-feira… depois que a Disney lançou uma prévia de “Mufasa: O Rei Leão”… com BIC aparecendo com crédito como a voz de Kiara, filha de Simba e Nala.

Embora a dublagem de Blue Ivy não tenha sido exibida no teaser, a Disney anunciou que ela interpretaria uma figura central no novo conto de ‘Rei Leão’. ‘Mufasa’ conta a história de origem do falecido pai de Simba… conforme está sendo contada a Kiara por seus pais.