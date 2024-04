Eric Church dobra o cenário desastroso da diligência

Igreja Érica está dobrando seu set Stagecoach espiritualmente carregado… apesar do fato de seu desempenho parecer ter deixado muitos participantes completamente desapontados.

Em resposta às críticas – marque X e você verá do que estamos falando – Eric defendeu sua aparição no famoso festival de música neste fim de semana como o “set mais difícil” de sua carreira… explicando que ele tentou arrisque-se com uma escalação inesperada.

@Stagecoach pagamos US$ 600 para ver uma manchete onde as pessoas estão saindo em massa… @ericchurch é uma lenda, mas ainda não saiu do banquinho e a maioria das músicas são covers do coral. Não foi para isso que viemos. pic.twitter.com/GcsMrqAIT7 – Anastassia Olmos (@StassiOlmos) 27 de abril de 2024

Para quem perdeu, o EC fez uma apresentação desconectada de hinos e covers de gospel, levando vários festivaleiros a pularem para o set do Nickelback em outro palco. Ele ficou sentado durante a maior parte do show… e como dissemos, realmente não havia muito além dele, seu violão e um coral.





Eric Church pode ser o headliner de festival mais decepcionante que já vi??? É como um cenário gospel?? Estou tão perdido. -kb (@KennethBaker97) 27 de abril de 2024

Ele acrescentou… “Sempre achei que voltar ao ponto de partida, voltar a perseguir quem Bob Seger amores, quem Springsteen amores, quem Willie Nelson amores, você o persegue de volta à origem. A origem de tudo isso ainda é a sua forma mais pura. E não fazemos mais isso. Foi bom neste momento voltar atrás, pegar um coral e fazer isso.”

Parece que o coral de 16 pessoas de Eric e a decoração inspirada na igreja não deixaram os fãs comovidos, com muitos classificando o set como estranho, fora do lugar e totalmente desanimador para Stagecoach. Mas, de acordo com a atualização de Eric… esse era seu objetivo desde o início, então ele está mantendo-o.

Ele continuou… “Para mim, sempre foi algo com discos, com performances, eu sempre fui aquele tipo, ‘Vamos fazer algo muito, muito estranho e esquisito e arriscar.’ Às vezes não funciona, mas está tudo bem se você está vivendo nesse limite, porque esse limite, essa vanguarda, é para onde todos os caras novos irão gravitar de qualquer maneira.”

Lembre-se, Eric fez uma façanha semelhante durante o CMA Fest 2019… onde fez um medley acústico de 17 músicas.

No entanto, aqueles que ficaram para assistir a todo o set do Stagecoach de Eric acabaram sendo presenteados com seus sucessos, incluindo “Country Music Jesus” e “Springsteen”. FWIW, alguns gostaram do que viram.