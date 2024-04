Meghan Markle e Príncipe Harry lançam dois novos programas para a Netflix

De acordo com Prazo final os ex-membros da realeza estão em produção para um novo programa de culinária / jardinagem / estilo de vida estrelado por Meghan … aparentemente inspirado no novo negócio da atriz na American Riviera Orchard, que se envolverá em muitas das mesmas coisas.

O segundo programa se concentra mais nas paixões de Harry, já que está lançando uma série sobre o mundo profissional do pólo. A série dará uma visão interna do que realmente é necessário para ter sucesso no esporte equestre competitivo.

Lembre-se, eles já têm um histórico de trabalho com a Netflix, tendo assinou um acordo de US$ 100 milhões com a empresa em 2020 para produzir conteúdo para eles – e depois de suas documentações OG, parecia que não havia muito movimento… agora, eles estão cumprindo sua parte no trato.