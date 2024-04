O ex-marido de Gypsy Rose acha que o casamento de Ken atrapalhou

Cigana Rose BlanchardO casamento de ela atingiu águas turbulentas depois de um telefonema pós-prisão de seu ex-noivo – algo que agora sabemos que seu ex-marido considera terrivelmente suspeito.

O negócio é o seguinte… fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ que a madrasta de Gypsy, Cristianerecebeu uma ligação do ex de Gypsy, Ken Urkerem algum momento de janeiro – bem na época em que a primeira temporada de seu programa Lifetime foi ao ar, e nos disseram que ele queria esclarecer as coisas.

Nossas fontes dizem que Ken disse a Kristy que queria esclarecer o motivo pelo qual rompeu com GRB alguns anos atrás. Na época, os relatórios diziam que ele não gostava da fama recém-adquirida que ela estava ganhando… mas fomos informados de que ele explicou que só queria dar espaço para Gypsy crescer.

Durante esse bate-papo, fomos informados de que Kristy perguntou a Ken qual era seu status de relacionamento, e ele revelou que não era casado – mas também deixou claro que não estava tentando voltar com Gypsy ou romper o casamento dela com Ryan Anderson.

Bem, Ryan não acredita nisso … fontes nos dizem que ele, de fato, acha que Ken fez aquela ligação para Kristy na tentativa de se reinserir na vida de Gypsy.

Nossas fontes dizem que Ryan se sente como a maior parte as questões com cigano realmente começou depois que Ken ligou… e fomos informados de que ele acredita que Ken foi o gatilho para a separação do ciganoquem é agora pediu o divórcio o cara.

Quer Ken quisesse ou não que isso acontecesse… nos disseram que RA está chateado.

Há também isso – parte da razão pela qual Ryan acredita que tudo isso foi calculado tem a ver com a rapidez com que Gypsy se aconchegou com Ken depois que ela se separou de Ryan… quase o mais rápido possível.

Lembre-se, eles gastaram um fim de semana inteiro em Nova Orleans juntos e até tenho tatuagens combinando. E, embora tenham insistido publicamente que não há romance entre eles – eles têm sido visto de mãos dadas e parecendo muito casal.

Resumindo, fomos informados de que as coisas mudaram quando Ken deu um anel para a madrasta de Gypsy.

Com isso dito, Gypsy parece feliz onde as coisas chegaram – então, pelo menos para ela, está tudo bem quando termina bem?