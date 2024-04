Pornhub pesquisa por foguete ‘Eclipse’ em meio ao eclipse solar total

Aqui está a prova concreta de que tudo é sexual, pelo menos é para as pessoas que – no meio de um raro eclipse total – decidiram brincar e combinar o evento celestial com pornografia. Bem, eles tentaram, de qualquer maneira.

O pessoal do Pornhub disse ao TMZ… O eclipse de segunda-feira teve um grande impacto no tráfego do site, com um grande aumento nas pesquisas relacionadas ao eclipse.

A palavra “Eclipse” teve o maior aumento nas pesquisas, seguida por “eclipse solar” e depois por “sexo eclipse”.

Depois disso, os espectadores ficaram um pouco mais criativos em suas pesquisas, experimentando “eclipse my c***”, “bruxa eclipse” e “eclipse Glasses”.

Os números deixam claro que o eclipse total deixou muita gente, hum… no clima? O Pornhub diz que houve um aumento lento nos dias que antecederam o evento, e então as pesquisas relacionadas ao eclipse atingiram o clímax na segunda-feira, com um aumento de 6,801%.

A esta altura, você deve estar pensando o que éramos – o que diabos essas pesquisas renderam??? Bem, provavelmente não muito.

Existem vários vlogs e filmagens caseiras filmadas durante o eclipse, ou títulos que incluem a palavra “eclipse”… mas, não, não é um subgênero robusto de pornografia. Desculpe, esquadrão geek!

Mais um fato interessante aqui… apesar do aumento nas pesquisas, o Pornhub diz que sua atividade geral caiu durante o eclipse total.

Um porta-voz disse que o tráfego no site “caiu 68% abaixo da média em Maine e Ohio, e 67% em New Hampshire e Vermont”… estados onde milhões de pessoas se reuniram para obter as melhores visualizações do evento.

No lado oeste do país, onde o eclipse nunca atingiu a totalidade, o trânsito não foi tão afetado. Na Califórnia, o tráfego caiu apenas 8% e no Oregon caiu 9%.

Então, parece que as pessoas da Costa Leste escolheram experimentar o eclipse solar total em vez de passar um tempo sozinho.