Tyler Cameron diz que notícias de divórcio de ‘solteiro de ouro’ colocam uma verdadeira mancha no amor

Estrelas de “O Solteiro de Ouro” Gerry Turner dar Teresa Nist divorciar-se depois de apenas 3 meses de casamento é demais Tyler Cameron por um tempo, destruindo sua fé no amor… ele diz.

Tyler, que foi vice-campeão na Bachelorette de 2019, falou sobre Gerry e Theresa no TODAY Show Radio da SiriusXM dizendo que a separação não é apenas uma chatice… ela coloca uma “verdadeira mancha no amor no mundo de ‘The Bachelor’. “

Uma declaração ousada, com certeza, de um cara que também não encontrou o amor no programa – mas Tyler explicou por que o ‘divórcio de ouro’ foi como ter um tapete puxado debaixo dele.

Ele disse que a história do casal era tão saudável e trouxe muita alegria aos telespectadores entre a multidão de jovens aspirantes a influenciadores que costumam comparecer ao programa.

Tyler até brincou que, depois da rápida separação de Gerry e Theresa… seus relacionamentos pareciam muito mais longos e o faziam parecer um especialista em namoro.

No entanto, o ex-aluno de ‘Bachelorette’ tentou ver as coisas do ponto de vista de G&T usando seu próprio pai como exemplo, dizendo que ser mais velho significa que as pessoas estão apenas seguindo seus caminhos.

TMZ contou a história … parte do que levou ao divórcio foi Theresa lutando com o movimento para Indiana ou Carolina do Sul para ficar com Gerry em tempo integral.



