Ex-jogador da NBA Drew Gordon morto aos 33 anos, Aaron Gordon do irmão do Nuggets

Ex-jogador da NBA Drew Gordon – o irmão da estrela do Denver Nuggets Aaron Gordon – morreu em um acidente de carro em Portland na quinta-feira. Ele tinha apenas 33 anos.

Ele jogou bola universitária na UCLA e na Universidade do Novo México por duas temporadas cada… e mais tarde assinou com vários clubes profissionais na Europa, antes de fazer sua estreia na NBA com o Philadelphia 76ers em novembro de 2014.