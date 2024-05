Gravadoras musicais licitam em novo single ou álbum em meio a negociações de turnê

*NSYNC tem grandes gravadoras procurando produzir um novo single ou álbum, em meio a negociações sobre uma possível turnê de reunião no estádio… TMZ descobriu.

Fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ… a banda, que não lança um single independente *NSYNC desde 2002, tem recebido ligações de várias gravadoras como Warner Music e Universal Music que estão ansiosas para saber mais sobre a banda. status atual.

Fomos informados de que os caras poderiam se encontrar no meio de outra guerra de lances – desta vez com as gravadoras possivelmente querendo um novo single ou álbum do grupo.

Contamos a história… Live Nation e AEG começaram a entrar em contato com os membros do *NSYNC há um mês, expressando interesse em um tour pelo estádio de reunião.

No seu apogeu, o grupo assinou contrato com a JIVE Records, que mais tarde foi adquirida pela RCA Records, com quem Justin Timberlake está atualmente assinado. Os outros 4 caras atualmente não têm contrato com nenhuma gravadora.

A banda, que vendeu mais de 70 milhões de discos e foi indicada para 8 prêmios Grammy, tem alguns números financeiros seriamente tentadores em jogo para atrair todos os 5 membros de volta ao palco.



Conversamos com Chris Kirkpatrick no início desta semana e ele confirmou que negociações de reunião estão em andamento.

Como informamos anteriormente… tudo isso está nos estágios iniciais e a galera está analisando atentamente todas as ofertas. No entanto, nossas fontes disseram que não devemos esperar uma decisão tão cedo, já que a turnê do estádio de reunião ainda falta pelo menos um ano.