25 anos de história: Banda Mutação comemora em um show único

Maceió, AL — A banda Mutação, icônica no cenário musical underground do Nordeste brasileiro, está prestes a celebrar um marco histórico. Fundada em 15 de novembro de 1999 por cinco amigos apaixonados pelo punk rock e hardcore dos anos 90, a banda se tornou uma referência em Alagoas e além, conquistando fãs e respeito em todo o Brasil.

O primeiro álbum da Mutação, “Por Quê?”, lançado em 2004, foi um divisor de águas, ganhando rapidamente o coração dos amantes do punk rock e do hardcore e destacando a banda no cenário nacional. Em um meio dominado por bandas do Sul e Sudeste, a Mutação brilhou, levando seu som a palcos antes inalcançáveis para bandas do underground nordestino.

Em 2005, o destino levou o frontman da banda para a Espanha, deixando uma legião de fãs órfãos de novas músicas. Após um hiato de 12 anos, a Mutação retornou em 2017 com um show inesquecível para a gravação de um DVD, reacendendo a chama do rock em seus seguidores. Em 2018, o segundo álbum, “Mundo & Mundo”, consolidou o retorno da banda, conquistando números impressionantes de streaming.

Agora, a Mutação se prepara para um evento especial em comemoração aos seus 25 anos de existência. No dia 14 de novembro de 2024, no Maikai, Maceió será palco de um show histórico. A expectativa é enorme, com o primeiro lote de 100 ingressos esgotado em tempo recorde, mesmo faltando mais de cinco meses para o evento.

Os integrantes da Mutação prometem um espetáculo inesquecível, com um repertório que inclui sucessos dos dois primeiros álbuns, novas músicas do próximo disco a ser lançado em julho e covers que marcaram a trajetória da banda. A estrutura de som e luz será digna da ocasião, e rumores sobre a gravação de um novo DVD aumentam a expectativa.

O Maikai vai ferver com a energia única entre público e banda, e a maior roda de punk que Maceió já viu. Prepare-se para uma noite que entrará para a história.

Serviço: 25 Anos da Banda Mutação

14/11/2024 Hora: 21h

Maikai Ingressos: https://lojadeingresso.com.br/comprar/3803/25-anos-mutacao

Por: Assessoria