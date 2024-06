Processo de agressão sexual contra Dak Prescott rejeitado

Um processo de agressão sexual movido contra Dak Prescott no início deste ano acaba de ser demitido.

De acordo com os registros do tribunal online, um juiz do condado de Colin, Texas, rejeitou o processo na quarta-feira.

O advogado da estrela do Dallas Cowboys, Levi McCatherndisse em comunicado TMZ Esportes o juiz concluiu que a ação “carecia de mérito”.

McCathern acrescentou uma audiência para discutir possíveis sanções contra o acusador de Prescott, Vitória Costaagora está previsto para meados de setembro.

“Apesar dos esforços incansáveis ​​da Sra. Shores e de sua equipe jurídica para extorquir dinheiro e prejudicar a reputação de Dak”, disse McCathern, “a justiça prevaleceu consistentemente e continuará a fazê-lo”.

McCathern continuou: “Essas manobras desviam a atenção do trauma dos sobreviventes legítimos de violência sexual e prejudicam o progresso que nossa sociedade fez no apoio a eles. Estamos orgulhosos de que Dak se levante contra essa injustiça e gratos pelo juiz Tucker concordar.”

Shores afirmou em seu processo que Prescott agrediu-a em fevereiro. 2017 – logo após o término de seu ano de estreia com os Cowboys. Ela alegou que Dak se tornou inapropriado com ela no estacionamento de um clube de strip no Texas.

Dak, no entanto, foi inflexível de que não cometeu nenhum delito – e contra-atacou.

A polícia investigou as alegações, mas anunciou em maio que encontrou evidências insuficientes para prosseguir com o caso.

Coisas que você adora ver: Dak Prescott e Jake Ferguson conseguindo representantes fora de temporada no TEU! 🎥: jakeferg84 é Instagram pic.twitter.com/Qpoaf3Yn4r – Jess Nevarez (@JessNevarez_) 18 de junho de 2024

@JessNevarez_

Enquanto isso, Prescott teve uma das entressafras mais memoráveis ​​de sua carreira, apesar da dor de cabeça do processo civil em andamento… quando ele e sua namorada, Sara Janeapenas deu à luz para sua primeira filha.