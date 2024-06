Túmulo de Roger Moore vandalizado em Mônaco, escudo roubado

Um fã de James Bond querendo prestar sua homenagem a Roger Moore está revelando uma descoberta preocupante – o local de descanso do falecido 007 foi vandalizado… TMZ descobriu.

O fã – que quer permanecer anônimo – disse ao TMZ que parou no Cimetière de Monaco, um pequeno cemitério exclusivo em La Colle, Mônaco, e tentou encontrar a lápide do falecido ator na semana passada. Ele estava procurando o marcador único do cemitério… um grande brasão de família.

Bem, ele encontrou o túmulo – mas também descobriu que o grande escudo que representa a família de Moore foi arrancado… e ele tirou fotos da lápide nua para provar isso.

O fã disse ao TMZ que ele está igualmente chocado e chateado por alguém profanar qualquer túmulo … mas especialmente aquele pertencente à lenda de James Bond.

Aqui está outro choque: ligamos e parece que ninguém com poder para fazer algo a respeito do roubo está ciente!

Contactámos a polícia local, bem como o Cimetière de Monaco, e ambas as partes disseram-nos… que isto não estava no seu radar, pois ninguém relatou o vandalismo. Nossa ligação foi a primeira que eles ouviram sobre isso.

Também entramos em contato com o espólio de Moore para comentar, mas até agora nenhuma resposta.

Como os devotos de Bond sabem – Moore assumiu o papel do espião super-suave de Sean Connery … estrelando 7 filmes, começando com “Live and Let Die” e concluindo com “A View to a Kill”.



nos estúdios TMZ

O icônico ator inglês morreu em 2017 aos 89 anos.