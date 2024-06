UFC 303 – Como Alex Pereira se destacou mais uma vez no UFC

UFC MEIO PESADO campeão Alex Pereira e seu treinador, Plinio Cruz, estavam se preparando para embarcar em um avião de Newark, Nova Jersey, para a Austrália na manhã de 3 de junho, quando viram as mesmas notícias que todos os outros no mundo da luta. A coletiva de imprensa do UFC 303 programada para mais tarde naquele dia em Dublin, Irlanda, entre Conor McGregor e Michael Chandler para promover sua luta de 29 de junho foi cancelada. Nenhuma razão foi dada.

A notícia despertou a curiosidade de Pereira e Cruz, mas eles não pensaram muito mais nisso. Ele estava prestes a embarcar em uma viagem de duas semanas repleta de aparições e seminários em Sydney, Melbourne e Brisbane. E ele já estava escalado para lutar contra Jiří Procházka em agosto no UFC 305 em Perth, Austrália. A equipe de Pereira esperava que o UFC anunciasse a luta durante sua visita ao país.

“Não tínhamos acordo de luta, mas a luta foi acertada”, disse o empresário de Pereira, Jorge Guimarães, à ESPN. “[UFC chief business officer] Hunter Campbell sabia que íamos para a Austrália e disse: ‘Ah, ótimo, vamos aproveitar isso e começar a promovê-lo enquanto ele estiver lá.

“Então, quando Alex chegou à Austrália, mandei uma mensagem para Hunter e disse: ‘OK, ele está lá. Estamos prontos para anunciar.’ E Hunter ficou muito quieto por vários dias. Foi quando eu disse: ‘Oh, merda, algo está acontecendo.’

Durante a segunda semana da visita de Pereira, Guimarães recebeu a ligação que ele começou a suspeitar que viria. McGregor estava fora do UFC 303 devido a uma lesão e a promoção estava lutando por um substituto. Em 12 de junho, Campbell ofereceu a Pereira uma defesa de título de 205 libras contra Procházka, que Pereira derrotou por nocaute no UFC 295 em novembro. Ironicamente, Pereira e Procházka preencheram o evento principal naquele card também em Nova York, quando Jon Jones saiu de uma luta principal dos pesos pesados ​​devido a uma lesão.

Guimarães ligou para Pereira e obteve resposta morna. O UFC 303 era dali a 16 dias e ele estava do outro lado do mundo. Ele estava treinando, mas não treinando luta. Ele não estava em uma dieta de luta. Ele também queria ser a atração principal do card de Perth. A Austrália lhe deu uma recepção maravilhosa e ele adorou a ideia de lutar contra Procházka lá.

“Estar lá e ver o amor dos fãs, todo mundo gritando ‘Chama’, todo mundo gritando meu nome”, Pereira disse à ESPN. “Comecei a me imaginar naquela arena com todo mundo gritando meu nome daquele jeito.”

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A equipe de Pereira nunca disse um “não” definitivo a Campbell, mas indicou que não estava apaixonada pela ideia. No dia seguinte, Campbell ligou novamente. Ele entendia a hesitação deles, mas a empresa precisava que Pereira se apresentasse. A retirada de McGregor colocou o UFC em uma situação difícil. Este não era apenas um pay-per-view qualquer. Era a Semana Internacional da Luta em Las Vegas. Atrás do nome de McGregor, o UFC 303 já havia arrecadado US$ 20 milhões, de acordo com o CEO do UFC, Dana White, e a cerimônia do Hall da Fama do UFC e a exposição de fãs foram marcadas para a mesma semana.

Guimarães entrou em contato com Pereira novamente. No final do dia, Pereira e o UFC concordaram com os termos financeiros para as circunstâncias únicas da luta e White anunciou o novo evento principal.

“Eu disse a ele, ‘Ei, Hunter está até pensando em cancelar o evento, eles não têm um evento principal”, disse Guimarães. “Ele me disse, ‘Isso com certeza vai acontecer se eu disser sim?’ Eu soube então que ele estava disposto a lutar porque sua mente já tinha começado a trabalhar se deveria pegar um voo de volta para os EUA mais cedo”

No final das contas, Pereira escolheu cumprir suas obrigações na Austrália e voou para casa em Danbury, Connecticut, em 16 de junho. Isso deixou uma semana de “acampamento”, antes de embarcar em outro avião para Las Vegas. Ele também teria pouco tempo para se ajustar ao jet lag. E, claro, a questão de atingir o peso do campeonato.

“Assim que ele concordou, pude ver uma grande mudança nele”, disse Cruz à ESPN. “Ainda honramos nossos compromissos na Austrália, mas nos momentos de silêncio havia muita coisa acontecendo em sua cabeça. É muito para processar em duas semanas. Mas ei, você quer ser um herói, você tem que fazer heróico —.”

jogar 1:09 Tempestade perfeita: como Pereira-Prochazka chegou na hora certa para o UFC 303 A retirada abrupta de Conor McGregor da luta principal do UFC 303 resultou em uma revanche oportuna pelo título entre Alex Pereira e Jiri Prochazka.

TODA A VIDA DE PEREIRA é uma balada de heroísmo.

Ele nasceu na pobreza nas favelas de São Paulo, Brasil. Aos 17 anos, um de seus irmãos mais velhos morreu por uso de drogas. Ele lutou contra o alcoolismo durante sua adolescência e início dos 20 anos, só conseguindo quebrar o vício se jogando no kickboxing, que ele começou a treinar relativamente tarde, aos 21 anos. No entanto, ele se tornou o primeiro kickboxer a ter títulos GLORY em várias categorias de peso simultaneamente e ganhou dois campeonatos do UFC em suas primeiras sete aparições na promoção.

Nos bastidores, ele já fez muitos atos heroicos neste ano.

Originalmente, o 2024 de Pereira deveria começar no UFC 301, no dia 4 de maio, no Rio de Janeiro. Pereira nunca lutou em seu país no UFC e aquele evento foi uma oportunidade para marcar essa caixa. Porém, a promoção precisava de uma luta principal no UFC 300 e Pereira era a melhor opção disponível.

“Disponível” sendo a palavra-chave. Ele estava disposto a aceitar uma luta pelo título contra o ex-campeão Jamahal Hill em um cronograma que era menos que o ideal.

“Ele é o único campeão que vejo fazendo isso”, disse Cruz. “Normalmente, os campeões dizem: ‘Eu quero isso, eu quero aquilo. Preciso de alguns meses de folga.’ Alguns querem escolher seus oponentes. A coisa boa sobre Alex é que ele é um kickboxer, e os kickboxers lutaram muito. Ele já lutou três vezes em um mês.

Duas semanas antes do UFC 300 em 13 de abril, Pereira quebrou o dedo do pé durante uma sessão de treinamento em Connecticut. Cruz estava fora da cidade para um show de comentários no dia em que aconteceu. Os parceiros de treino de Pereira ligaram para Cruz, em pânico sobre a lesão. Conhecendo Pereira tão bem, Cruz estava cético de que isso prejudicaria a luta, mas ligou para Pereira imediatamente para descobrir.

“Eu disse: ‘Mano, como está sua perna?’”, lembrou Cruz. “Ele simplesmente mudou de assunto. Eu vi uma foto do dedo do pé e estava grudado na direção oposta, mas ele é só um selvagem, cara. Ele lutou com um pé quebrado, um menisco rompido. Eu sei que quando ele está doendo, ele é humano afinal, mas combina com toda a personalidade de ‘Stone Face’ que ele tem.

Pereira nocauteou Hill no primeiro round no UFC 300. Inicialmente, ele queria tanto lutar no Brasil que considerou lutar no UFC 300 e UFC 301 em apenas três semanas. Mas com seu dedo do pé quebrado na preparação para o UFC 300 e um segundo dedo do pé quebrado sofrido na luta contra Hill, não havia chance de se recuperar para o UFC 301.

Ele ainda compareceu ao UFC 301 como lutador convidado, porém, e sentou-se com Campbell para um jantar informal naquela semana no Rio de Janeiro. Pereira queria lutar novamente o mais rápido possível, mas Campbell disse que o UFC não teria vagas até outubro, talvez em Salt Lake City. Pereira se opôs porque esperar até outubro provavelmente significaria que ele lutaria apenas duas vezes em 2024.

Embora o UFC já tivesse uma sólida luta pelo título dos médios entre Dricus Du Plessis e Israel Adesanya planejada para seu card de agosto em Perth, Campbell ofereceu a data a Pereira. Ele aceitou imediatamente.

“Ele completa 37 anos em julho, sabe que o tempo está correndo”, disse Guimarães. “Ele quer lutar. Ele quer tantas lutas grandes quanto possível.”

Alex Pereira derrotou Jiri Prochazka no UFC 295 para conquistar o título vago dos meio-pesados. Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

NO INÍCIO DE 2023Pereira e Cruz voaram para o Líbano para uma série de aparições e oportunidades de treinamento. Uma de suas primeiras paradas foi um pequeno café em Beirute. Nenhum dos dois havia postado nada sobre sua localização nas redes sociais.

Em 20 minutos, três crianças pequenas se aproximaram da mesa para pedir um autógrafo a Pereira. A interação fez a cabeça de Cruz girar.

“De onde vocês vieram?” Cruz perguntou. “Você apareceu do chão? Como você sabia que estávamos aqui?”

A equipe de Pereira sempre soube do seu potencial no esporte. Seu estilo de luta é incrivelmente divertido, e Guimarães acredita que sua inteligência de luta excede pessoas como Anderson Silva, Lyoto Machida e Patricio “Pitbull” Freire — campeões brasileiros que ele e seu parceiro de negócios, Ed Soares, têm gerenciado ao longo dos anos.

Esse poder de estrela, no entanto? A maneira como Pereira ressoou com os fãs em uma escala global? Isso foi uma surpresa. Fãs cercaram Pereira em um evento do UFC em Toronto em janeiro. Ele precisou de segurança às vezes na Austrália devido ao tamanho das multidões. Guimarães está no processo de reforma de sua casa em Bali este ano e tem frequentado lojas em uma vila local. Ele não consegue acreditar em quantos moradores locais o abordaram sobre sua conexão com Pereira.

“Essas pessoas não vivem na pobreza, mas aqui o estilo de vida é super humilde”, disse Guimarães. “Eles me veem com a camisa do Alex e gritam: ‘Alex Pereira!’ Ele está se tornando conhecido entre pessoas que eu nunca pensei que veriam MMA”.

Pereira encerrará no sábado um período de oito meses em que será a atração principal do megacard anual do UFC no Madison Square Garden, seu marco no UFC 300, e do UFC 303 na International Fight Week, no qual ele assumiu o lugar de maior estrela da história do MMA. em McGregor. O comentarista do UFC e analista da ESPN Daniel Cormier recentemente levantou a questão: ‘Alex Pereira é a cara do UFC?’ Quer seja ou não, ele se tornou indiscutivelmente o campeão mais confiável.

Grandes momentos tendem a alimentar momentos ainda maiores nos esportes de combate, e Pereira manifestou interesse em eventualmente testar as águas no peso pesado. Ele é um dos 10 lutadores que conquistaram títulos do UFC em duas categorias de peso. Ninguém jamais ganhou um campeonato em três. Jones, atual campeão dos pesos pesados ​​e maior lutador de todos os tempos, já disse que uma luta entre ele e Pereira poderia ser “a luta mais massiva que o UFC poderia fazer”.

Um ou dois anos atrás, a ideia de Jones vs. Pereira como a maior luta da história do UFC teria parecido boba. Mas neste fim de semana, quando Pereira carrega um evento que deveria ser o retorno de McGregor, não parecerá risível. Ele se tornou o campeão do “grande momento” do UFC. Ele está disposto a correr riscos que outros não, e seu estrelato está crescendo por causa disso.

Isso poderia eventualmente levar a uma luta de pesos pesados ​​contra Jones? Isso seria algum heroísmo.

“Ele não gosta de levar sua mente muito longe, mas acho que ele gostaria desse desafio”, disse Cruz. “Se chegarmos a esse ponto, acho que essa é uma luta que todos os envolvidos vão querer. Seria bom para todo o esporte.”