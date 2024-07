Jennifer Lopez e Ben Affleck vendendo arte em casa conjugal

O casal aparentemente distante estava vendendo peças de arte que possuíam na residência de US$ 60 milhões em Bev Hills, onde moravam juntos, de acordo com Página seis .

Ben e J Lo listaram arte e algumas outras peças não especificadas no início de junho e, de acordo com o relatório, eles receberam alguns petiscos de colecionadores que já deram uma olhada nas mercadorias.

Certamente não é um sinal promissor para o casal – como informamos, eles vivem separados nas últimas semanas. Ben está morando em uma propriedade em Brentwood, que não fica longe de onde sua ex-mulher está. Jennifer Garner mora com os filhos, Tolet , Barbatana dar Samuel .

J Lo, por sua vez, está na cara mansão em Bev Hills que ela e Ben compraram no ano passado.

Ela estava procurando uma casa em maio… algumas semanas antes do TMZ dar a notícia de que Bennifer estava tentando descarregar sua casa sendo o divórcio o próximo passo provável.

Eles deram outra chance à sua história de amor em 2021 … atar o nó em julho de 2022 em Las Vegas antes de comemorar com uma cerimônia mais formal no mês seguinte.

No entanto, as coisas aparentemente pioraram, com vários sinais apontando para Splitsville… incluindo a venda de suas obras de arte.