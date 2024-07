Lily Allen lança página OnlyFans para fotos de seus pés

A cantora lançou oficialmente uma conta OnlyFans dedicada a fotos de seus pés… oferecendo uma assinatura por pouco mais de US$ 10. David Porto a esposa de parece estar falando sério… ela já carregou 6 fotos de seus porquinhos E promoveu a conta em suas histórias no Instagram.

A decisão de Lily ocorre uma semana depois que ela brincou no programa “Miss Me?” podcast sobre sua classificação de 5 estrelas no Wikifeet … compartilhando que seu pedicuro disse que seus tootsies poderiam ganhar muito dinheiro online.

Embora a decisão de Lily de se juntar ao OF seja um pouco surpreendente… ela apenas confessou ser menos excêntrica atualmente. Lembre-se, Lily falou sobre suas travessuras no quarto no mês passado em seu podcast … onde ela confirmou que recusa regularmente os pedidos de momentos sensuais do marido David.