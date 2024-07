Miki Sudo e Patrick Bertoletti vencem

Reproduzir conteúdo de vídeo



Joey Castanha pode não ter competido no famoso concurso anual Nathan’s Famous Fourth of July Hot Dog Eating Contest em Coney Island … mas a competição ainda foi memorável.

Primeiro, Mickey Sudo fez história com sua recente vitória no concurso anual… ao estabelecer um novo recorde mundial na divisão feminina. A estudante de higiene dental da Flórida conquistou seu 10º título feminino na quinta-feira, onde consumiu 51 cachorros-quentes em 10 minutos… 11 e 1/2 a mais que a competição do ano passado.

Miki bateu seu recorde pessoal, já que ela comeu 48 cachorros-quentes e 1/2 em uma competição anterior. Lembre-se, 48 cachorros-quentes e 1/2 foi o recorde mundial feminino antes da competição de quinta-feira.

Embora Miki fosse a campeã em título, ela não era necessariamente a escolha certa para vencer a tradição do Quatro de Julho. Entre os outros 14 concorrentes estava seu rival, Mayoi Ebihara do Japão.

Mayoi – que também foi vice-campeã em 2023 – ficou em 2º lugar depois de consumir 37 cachorros-quentes em 10 minutos.

Todos os olhares se voltaram então para a competição masculina… onde, com A saída de Joey em junho, qualquer um poderia sair vitorioso. Patrick Bertoletti de Illinois saiu vitorioso no dia 4 … ao comer 58 cachorros-quentes, quebrando seu recorde pessoal de 55 cachorros-quentes.

A corrida foi acirrada, já que Patrick estava cara a cara com o australiano James Webb e vice-campeão do ano passado Geoff Esper. No final das contas, Patrick conquistou a vitória – e o prêmio em dinheiro de US$ 10 mil.



Ele acrescentou momentos depois de vencer… “Eu não iria parar de comer até que o trabalho estivesse concluído.”

Geoff terminou novamente em 2º lugar… já que comeu 53 cachorros-quentes no total.



Para aqueles que sentiram falta de Joey na competição, o 16 vezes campeão estará competindo em Fort Bliss em El Paso, Texas, no final do dia 4… depois de ser expulso do concurso de Nathan por causa de um acordo de patrocínio com a Impossible Foods.