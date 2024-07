Ministério Público de Alagoas empossa mais cinco servidores

Nesta terça-feira (2), o Ministério Público de Alagoas empossou cinco servidores, todos para o cargo de analista da área jurídica. São eles: Maria dos Prazeres Gonçalves Rodrigues, José Antônio de Andrade Goes Neto, Marilia Regis Spinelli, Felype Augusto Seabra Carvalho Villarim e Rayssa Liliane da Câmara.

A solenidade de posse foi conduzida pelo procurador-geral de Justiça, Lean Araújo. Ele aproveitou para destacar os esforços que a alta gestão tem feito para nomear todos os aprovados no concurso, realizado em 2018.

“Estamos empossando hoje cinco servidores e esperamos que sejam realizadas, em breve, mais 13 posses. Esse esforço para a convocação de todos os aprovados começou na gestão de Márcio Roberto e conta com o total apoio do Colégio de Procuradores de Justiça”, afirmou o PGJ.

Boas-vindas

Em seu discurso, o servidor José Antônio agradeceu a alta gestão do MPAL pelas nomeações, ressaltando a importância do apoio familiar na concretização deste sonho. “Eu e meus colegas esperamos atender aos anseios da sociedade alagoana no exercício da nossa função. Obrigado a todos e boa sorte aos colegas”, declarou.

O corregedor-geral do MPAL, procurador de Justiça Maurício Pitta, fez questão de destacar que, na instituição, prevalecem o acolhimento e o companheirismo entre os servidores. “Vocês encontrarão aqui um ambiente sadio. No Ministério Público, não se admite assédio de nenhuma forma”, finalizou.

Além do PGJ e do corregedor-geral, participaram da solenidade o desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas Márcio Roberto Tenório de Albuquerque; o diretor de Recursos Humanos em exercício do MPAL, Victor Marinho; e o vice-presidente do Sindicato dos Servidores do MPAL, Diogo Lessa.