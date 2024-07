Penedo vai sediar Encontro Alagoano de Empresas Juniores

Nos dias 03 e 04 de agosto, Penedo sediará mais um evento. Desta vez, será o Encontro Alagoano de Empresas Juniores (ALMEJ) que vai acontecer no Theatro Sete de Setembro, uma iniciativa da Federação das Empresas Juniores do Estado de Alagoas (FEJEA) que conta com apoio da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

Cerca de 200 empresários juniores estarão no Destino Penedo durante os dias de realização do encontro, mais uma oportunidade que a cidade tem para alavancar ainda mais o turismo e, consequentemente, movimentar a economia local durante a programação que promove o compartilhamento de aprendizados e conhecimento em um ambiente que fortalece o empreendedorismo, a inovação e a juventude.

SOBRE O EVENTO

O Encontro Alagoano de Empresas Juniores surgiu em 2012 com o objetivo de elevar o nome de Alagoas no cenário nacional do movimento empresa júnior. Em 2024, o ALMEJ vai ser um festival que reúne cultura, regionalidade e empreendedorismo em um só lugar.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC