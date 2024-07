Rick Ross atacado após show em Vancouver

Rick Ross teve uma noite difícil em seu show no Canadá… entrando em uma briga física com um cara e desencadeando uma confusão que foi capturada em filme.



Tudo começou depois que o rapper se apresentou no Ignite Music Festival de domingo, em Vancouver. Após o show, por volta das 22h30, Rick saiu do palco para uma área lotada e teve uma discussão acalorada com outros homens.

Fomos informados de que um grupo de cerca de 15 caras se aproximou de Rick e formou uma parede humana para que ele e sua equipe não pudessem se mover ao redor deles.

O TMZ obteve um vídeo mostrando o confronto verbal entre as duas partes com Rick tendo uma conversa tensa com um dos homens. Logo se transformou em violência.

Confira o clipe… o cara discutindo com Rick de repente dá um soco na área ao redor de sua cabeça, fazendo com que o líquido de sua bebida voe para o ar. Do nosso ponto de vista, é difícil dizer se Rick levou um soco na cara.

O caos irrompeu quando os dois grupos brigaram, fazendo com que vários homens chutassem brutalmente outro cara e o espancassem com os punhos.

Nossas fontes dizem que a briga acabou e todos seguiram caminhos separados.

Não está claro o que desencadeou o ataque ou se alguém foi ferido ou preso. Entramos em contato com as autoridades para uma atualização.

Quanto a Rick, também não temos certeza do que aconteceu com ele. Entramos em contato com seu representante, que não fez comentários.

No entanto, Drake, também conhecido como “champagnepapi”, ofereceu sua opinião, gostando de uma postagem na mídia social no X sobre a agressão de Rick.