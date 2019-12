11º BPM reforça policiamento em locais estratégicos neste réveillon

As festas de final de ano sempre são movimentadas no litoral Sul de Alagoas.

Pensando dessa forma o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, o Major Silva Júnior informa que haverá a execução do plano de policiamento durante a passagem de ano da seguinte forma:

Em Piaçabuçu haverá reforço do policiamento na Praça Central do Pontal do Peba no dia 31 de dezembro das 22h00min às 03h00min.

Em Feliz Deserto haverá reforço das 23h30min do dia 31 de dezembro às 05h30min do dia 01 de janeiro realizando policiamento local.

Em Coruripe haverá Um evento no Pontal do Coruripe das 11h00min às 05h00min com reforço do policiamento no local, nas Barreiras com rondas próximo ao local do evento das 11h00min às 05h00min e no povoado Poxim

Também das 11h00min às 05h00min.

Em Pindorama haverá dois Réveillons: um em Santa Teresinha das 11h00min às 05h00min e um em Botafogo com o mesmo horário e reforço de policiamento nestes locais.

Em Porto Real do Colégio haverá réveillon no centro da cidade, que ocorrerá da uma hora da manhã até as 5h00 do dia 1 de janeiro, com policiamento no local do evento. Haverá festa também no povoado Carnaíbas Das 22h00 do dia 31 até as 2h00 da manhã do dia 1 de janeiro com reforço de policiamento no local. E em São Brás haverá réveillon no Centro da cidade que ocorrerá das 23h30 Do dia 31 às 5h00 da manhã do dia primeiro, com policiamento no local do evento, no povoado Lagoa Comprida Das 23h00 às 5h00 da manhã com policiamento no local, e no povoado Girau do Itiúba das 23h00min às 05h00min.

Desta forma o policiamento será empregado principalmente nos locais onde haverão eventos artísticos e com grande aglomeração de pessoas, com a finalidade de que os festejos ocorram sem maiores incidentes.

Serão empregadas guarnições dos PELOPES, GPMs, Tático Rodoviário e do serviço ordinário visando minimizar eventuais delitos bem como acidentes de trânsito nas rodovias durante a passagem do ano.

Assessoria do 11º BPM