Abertura do Bom Jesus de Penedo 2020 agrada multidão, assista shows!

Quem foi até a Arena Bom Jesus na Orla de Penedo para assistir aos shows de Marcafé, Bell Marques, Cavaleiros e Willy Vaqueiro, não se arrependeu.

A Festa do Bom Jesus dos Navegantes em Penedo começou mais cedo, quinta-feira foi o dia em que abriu a programação artística esse ano. O público, como sempre, compareceu em massa para assistir os shows, principalmente o artista Bell Marques, ex-vocalista do Chiclete com Banana que alegou no palco nunca ter tocado na cidade penedense.

A festa não para e hoje acontecerá mais shows. A partir das 21h a cantora penedense Maxylene Cruz abrirá os shows, seguida pela banda Calcinha Preta, o cantor romântico Zezo e para fechar a noite o cantor alagoano Mano Walter.

Veja algumas fotos tiradas pelo Boa Informação:

Assista ao show de Bell Marques:



Show de Cavaleiros

Show de Willy Vaqueiro