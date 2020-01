SAAE informa suspensão do fornecimento de água nesta quinta (2), em Zona Rural de Penedo

O SAAE Penedo emitiu um comunicado oficial para informar a suspensão do fornecimento de água na Zona Rural de Penedo, mais precisamente no Povoado Murici, confira na íntegra:

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Penedo informa que a suspensão do fornecimento de água no Povoado Murici, nesta quinta-feira, 02 de Janeiro de 2020, se dar por conta de um curto-circuito no quadro elétrico da estação de tratamento ( ETA ).

As equipes estão trabalhando para concluir o serviço o mais rápido possível.

O abastecimento retornará após a conclusão do serviço.

Da Redação com Assessoria