A Secretária Municipal de Educação de Penedo, Estado de Alagoas, no uso de suas

atribuições legais, divulgou nesta sexta-feira, 24 de janeiro, que fará realizar PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para contratação temporária e cadastro de reserva de profissionais de formações diversas para, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, atuar nos diversos níveis de ensino para os seguintes cargos:

Educação Especial

Professor da Educação Básica

Auxiliar de Sala

Motorista

e Monitor de Ônibus Escolar

Confira o edital completo clicando aqui.

O Processo Seletivo Simplificado destina-se a seleção de membros do magistério municipal

da SEMED para jornada de até 40 horas nos termos do art. 44 da Lei Municipal 1.088/98 e

contratação para atender a necessidade do serviço público, por tempo determinado, de profissionais para atuar nos diversos níveis de ensino, Auxiliar de Sala, Educação Especial, Professor da Educação Básica, Motorista e Monitor de Ônibus Escolar.

