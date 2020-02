Após acidente de moto em Igreja nova, criança de 6 anos morre

Um dia trágico para moradores do povoado Ipiranga, pertencente ao município de Igreja Nova, interior de Alagoas.

Era por volta das 02h30 deste domingo, 16 de fevereiro, quando uma família voltava de motocicleta CG FAN 150, cor vinho, de placa NVJ 8776 (Propriá-SE), dos festejos em homenagem ao glorioso Bom Jesus dos Navegantes, do referido povoado. Há informações de populares que durante o trajeto o condutor da motocicleta se chocou contra um cavalo e a colisão fez com que ele caísse, uma jovem de 17 anos que estava na garupa e o filho do motociclista de apenas 6 anos de idade.

Com o impacto, infelizmente a criança veio a óbito no local. Os outros dois ocupantes foram socorridos e encaminhados para UPA de Penedo com ferimentos.

Populares ainda afirmaram que o homem conduzia a moto com a mulher na garupa e a criança entre os dois, uma prática “comum”, porém em total desacordo com as leis de trânsito.

